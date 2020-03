Angst voor die moeilijke beslissing? Zo neem je ‘m toch

Het onbekende is altijd een beetje spannend. Want gaat deze keuze je wel brengen waarop je stiekem hoopt? Angst voor een moeilijke beslissing is dan ook helemaal niet gek, maar het betekent niet dat je daarom maar geen knopen moet doorhakken.

Want ga je voor die nieuwe baan en verhuizen naar een andere stad of laat je alles bij het oude? Een keuze kan nogal wat impact hebben op je huidige leven. Zeker als het niet altijd helemaal helder is welke optie nu beter voor je is. Want waar een nieuwe baan misschien meer carrièremogelijkheden biedt, betekent verhuizen ook heel je sociale netwerk achterlaten. Juist om deze reden is een beslissing maken soms moeilijk en veroorzaakt het een angstig gevoel.

Angst moeilijke beslissing

De reden dat er niet altijd een beste weg is die je kan belopen, is omdat deze moeilijke keuze niet beredeneert kan worden met cijfers. Ja, je krijgt misschien meer salaris, maar wat als je goede werkomgeving in je huidige baan je veel meer waard is? Geen zorgen, het is niet jouw ‘schuld’ dat er geen duidelijke winnaar uit de bus komt. Het is simpelweg gewoon omdat we niet zover vooruit kunnen kijken, dat we niet kunnen weten wat nu de winnende keuze is.

Peper in je reet

Toch betekent dat niet dat je alles maar bij het oude moet laten en voor de veilige optie moet kiezen. Volgens filosoof Ruth Chang zijn moeilijke keuzes juíst ‘een geschenk uit de hemel’. Waarom? Nou, omdat je hierin kunt bepalen wat jij nu eigenlijk wil in het leven. Ga op zoek naar je ware gevoel diep vanbinnen en probeer niet te luisteren naar wat anderen je aanraden. Alleen zo kun je een bewuste beslissing maken. Knoop doorgehakt? Dan zul je ook merken dat je steeds meer kunt onderbouwen waarom deze keuze voor jou het beste is.

Zwervers

Ontwijk je liever alles wat ook maar een beetje een tricky besluit is? Dan noemt Chang je een zwerver: je leeft zogezegd het leven van anderen. Je kijkt niet naar wat jíj waardevol vindt in het leven, maar laat anderen de knoop voor je doorhakken. Zonde, omdat door jezelf te trainen om moeilijke keuzes te maken, je uiteindelijk het leven gaat leiden wat echt bij je past.

Kiezen maar

Maar ja, begin maar eens met je grenzen verleggen en wel voor dat onbekende pad te gaan. Best wel spannend. Het is daarom belangrijk om niet na te gaan wie je wilt zijn, maar meer hoe je jouw leven wilt leven. Als je dit hebt uitgevogeld, zal het uiteindelijk een stuk makkelijker zijn om wél voor die nieuwe baan te gaan, omdat dat in jouw plaatje past. Hierbij geldt: oefening baart kunst en hoe ouder, hoe makkelijker. En stiekem, deep down, weet je echt wel welke pad jij wilt bewandelen. Je hebt alleen dat zetje in de rug nodig.