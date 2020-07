Angst voor sporten: wanneer sport alleen maar stress oplevert

Iedereen weet, hoe weinig zin je ook hebt, hoe lusteloos je je ook voelt: na het sporten voel je je altijd beter. Dat heeft alles te maken met de endorfines die vrijkomen wanneer je flink beweegt. Toch gaat die vlieger niet altijd op.

Sommige mensen worden juíst gestrester en onrustig wanneer ze zich een uurtje in het zweet werken. Soms levert flink sporten zelfs zo’n stressreactie op dat sporters een angst voor sporten ontwikkelen. Ze trappen hun sportschoenen in een hoek en laten hun sportlegging verstoffen. Toch is dat volgens experts in mentale gezondheid niet het antwoord.

Paniekaanval

Want dat sporten veel voordelen oplevert, staat buiten kijf. Sepideh Saremi, oprichter van Run Walk Talk, weet waarom sommige mensen een aversie hebben tegen sport. ‘Mensen met een geschiedenis van paniekaanvallen voelen zich vaak gespannen tijdens het sporten. Dat komt doordat de fysieke veranderingen in je lijf wanneer je sport – kortademigheid, een snel kloppend hart, zweten – lijken op die van een paniekaanval. Daardoor komen vervelende herinneringen en angsten snel bovendrijven.

In het menselijk lichaam staat alles met elkaar in verbinding. Het evenwichtsorgaan helpt je bij bewegen en staat in nauw contact met het limbisch systeem, wat de controle heeft over je zenuwstelsel (wat je vecht- of vluchtmodus controleert), je emotionele reactie, je geheugen en lerend vermogen.

Vluchtmodus

Wanneer je hardloopt of in een spiningklas zit, schakelt het lichaam over op de vluchtmodus. Daardoor kun je snel bewegen – en je hersenen gaan mee in dat tempo. Het brein kan echter niet altijd objectief bepalen of je op dat moment op de vlucht bent voor een leeuw of opgejaagd wordt door een fanatieke sportinstructeur. Als je gevoelig bent voor paniekaanvallen, kunnen angstige gedachten door het dak gaan tijdens een sportklasje.

Angst voor een hartaanval

Ook angst voor lichamelijke beperking speelt een rol. Als je iemand kent die een hartaanval kreeg tijdens het sporten, kun je bang worden dat dit jou ook overkomt. Zodra je hartslag omhoog schiet, ben je alleen nog maar bang dat er iets misgaat. Als het je écht niet lekker zit en ervan weerhoudt te sporten, kun je een check doen bij de huisarts. Zo kun je daarna met een gerust trainen.

Samen sporten

Om die angsten weg te houden, is het belangrijk om eerst te begrijpen waar het vandaan komt. Voel je tijdens sport paniek opkomen? Luister dan naar muziek of een podcast om te ontspannen. Probeer te focussen op de instructeur, de beweging of de muziek in plaats van je gedachten. Met iemand sporten die je kent, helpt ook. Zo weet je zeker dat áls er iets gebeurt, je niet alleen bent.

Tot slot kun je altijd een andere sport proberen. Er zijn genoeg sporten die effectief zijn, maar geen hoge hartslag opleveren. Denk aan bijvoorbeeld yoga of pilates. Vanaf daar kun je altijd het tempo opbouwen en sporten met een hogere intensiteit proberen.

Dan nog een tip die ervoor zorgt dat je gedachten geen loopje met je nemen. Merk vijf dingen op die je kunt zien, vier dingen die je voelt, drie dingen die je ruikt, twee dingen dingen die je hoort en één ding dat je proeft. Door je zintuigen te betrekken in een training, kom je weer terug in het moment en besef je dat je oké bent.

