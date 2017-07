Lonneke (22) over haar angst voor de tandarts: ‘Mijn ouders moesten me onderweg omcirkelen, anders zou ik ontsnappen’

Klamme handen, stress en zelfs overgeven van de spanning. Van haar 7de tot haar 21ste was Lonneke als de dood voor de tandarts. Tot ze een bezoekje bracht aan Astrid.

“Mijn moeder en ik gingen altijd samen naar de tandarts. Nooit was ik gestrest, nooit was er iets aan de hand. Tot die ene dag. Ik was zeven toen mijn moeder plotseling vertelde dat ze die dag niet mee kon. Doodeng vond ik het daar in mijn eentje bij de tandarts, die voor mij een soort enge dokter was. Ik had geen idee wat me te wachten stond.”

Klamme handen en overgeven

“Blijkbaar is er die dag iets in mij geknapt, want vanaf dat moment was ik doodsbang als ik weer op controle moest komen. Keer op keer herhaalde hetzelfde drama zich. Een week van tevoren was ik al zenuwachtig en had ik last van klamme handen en buikpijn. De dag zelf kon ik van de stress niks eten en moest ik zelfs overgeven. In de wachtkamer probeerde mijn moeder me nog weleens af te leiden met een tijdschrift, maar niets hielp. Eenmaal in de tandartsstoel kon ik nauwelijks ademen. Meestal moest de tandarts vijf minuten wachten totdat hij überhaupt kon beginnen, omdat ik zo van slag was. Tijdens de behandeling moest ik vaak kokhalzen, omdat ik niet in een goed ritme kon ademen. Je kan wel stellen dat ik het de man niet makkelijk heb gemaakt.”

Begeleiding tot de voordeur

“Omdat elke afspraak zo’n hel was, wilde ik niets liever dan nóóit meer naar de tandarts. Maar mijn ouders hielden voet bij stuk: ik moest en zou gaan. Ze deden er alles aan om het voor mij zo prettig mogelijk te maken en steunden me enorm. Ik maakte het ze niet makkelijk. Onderweg naar de tandarts moesten mijn ouders en broertje mij zelfs met de fiets omcirkelen om er zeker van te zijn dat ik niet zou ontsnappen. Zo erg was het.”

Machteloos

“De jaren verstreken, maar mijn angst nam niet af. Inmiddels was ik op aanraden van mijn tandartsassistente Astrid gewisseld van tandarts. De man die mij nu ging behandelen was gespecialiseerd in patiënten met angst. Dat was fijn; hij was erg rustig en had veel begrip voor me. Toch bleef ik bang. Het stomme is dat ik de behandelingen zelf niet eens zo heftig vond. Vaak dacht ik achteraf: was ik hier nou zo bang voor? Het was de onzekerheid die mij bang maakte. Het feit dat ik zelf geen controle had over wat er ging gebeuren, vond ik doodeng. Ik voelde me machteloos.”

Warme stralingen

“Vorig jaar maakte ik een tandartsafspraak bij Astrid om te laten boren. Zij stelde voor om voorafgaand aan de behandeling eens bij haar langs te komen. Naast haar werk als tandartsassistente was ze een eigen praktijk gestart om mensen met tandartsvrees te helpen. Ik verwachtte er niet veel van, maar ben toch gegaan. Eenmaal daar probeerde Astrid de angst op verschillende manieren weg te halen. Eerst wilde ze praten, om mijn tandartsvrees in kaart te brengen. Waar kwam het gevoel vandaan? Wat deed het met me? Wat voelde ik precies? Daarna ben ik in een tandartsstoel gaan liggen en heeft ze geprobeerd de angst weg te halen door haar hand op verschillende drukpunten op mijn lichaam te plaatsen. Terwijl ze dat deed, voelde ik allemaal warme stralingen door mijn lichaam. Ik vond het maar vreemd en was nog steeds een beetje sceptisch toen ik na anderhalf uur de deur uitging. Zou dit echt effect hebben?”

Moment van de waarheid

“Toen kwam het moment van de waarheid: er moest geboord worden. Tot mijn verbazing heb ik de hele dag nergens last van gehad. Geen spanningen, niet overgeven. Zelfs toen ik op de tandartsstoel lag, kon ik nog normaal ademen. Ook de tandartsafspraak daarna verliep zonder problemen. Ik kon het bijna niet geloven: mijn angst leek daadwerkelijk weg te zijn. Over een week moet ik – voor de derde keer sinds de behandeling – weer naar de tandarts voor controle. Normaal gesproken zou ik nu al doodsangsten uitstaan, maar ik heb nergens last van. Echt een verademing.”

Voor het eerst alleen

“Ik ben nog steeds ontzettend verbaasd over het effect van de behandeling. Natuurlijk hoopte ik dat die een beetje zou helpen, maar dit resultaat had ik nooit durven dromen. Ook mijn ouders staan er enorm van te kijken. Na mijn bezoekje aan Astrid ben ik voor het eerst in al die jaren in mijn eentje naar de tandarts gegaan, zonder dat mijn ouders mee hoefden om te controleren of ik wel daadwerkelijk ging. Ik durf nu eindelijk te zeggen dat de ellende voorbij is. Ik kan met een gerust hart naar de tandarts.”

Ook last van tandartsvrees? Astrid heeft 7 tips opgesteld met wat ertegen kunt doen.

Meer lezen over de behandelingen of zelf in contact komen met Astrid kan hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Sanoma Beeldbank