Anna Speller: ‘Te gek om iets te hebben wat helemaal van mij alleen is’

Want: de actrice en voormalig K-otic zangeres bracht onlangs haar eerste solo single Hier mag alles uit.

Je eerste solo-single! Hoe voelt dat?

‘Heel speciaal! Te gek om iets te hebben wat helemaal van mij alleen is. Ik had nooit gedacht dat ik solo zou gaan, maar ik ging het muziek maken op den duur toch missen. Toen ik drie jaar geleden voor Expeditie Robinson wekenlang op een eiland zat, viel alles op z’n plek. Ik wist dat ik het weer op wilde pakken. Dus hier ben ik!’

Waar gaat Hier mag alles over?

‘Het is een heel lief, romantisch liedje over het gevoel dat je helemaal jezelf kunt zijn bij iemand. Dat iemand je volledig neemt zoals je bent, hoe onredelijk, chagrijnig of stom je ook kunt doen. Iemand die je helemaal begrijpt met je leuke en minder leuke kanten en er gewoon om kan lachen.’

Heb jij die persoon al gevonden?

‘Nee, helaas niet, haha. Maar ik denk zeker dat zo’n perfect plaatje bestaat. Als je echt kiest voor elkaar, blijf je samen. Wat er ook gebeurt. Ik heb leuke relaties gehad, maar nog nooit iemand gevonden bij wie ik me zo voel. Als ik de clip van Hier mag alles zie, denk ik: já, dit is precies wat ik in mijn hoofd heb! Ik weet dat ik niet beter zal worden van een man, maar een relatie voelt voor mij wel als een leuke toevoeging.’

Je zingt voor het eerst in het Nederlands. Vanwaar deze overstap?

‘Opeens wist ik dat het zo moest, alleen kan ik niet helemaal verklaren waarom. Ik vind Nederlands fijn klinken en het ligt dicht bij mezelf omdat het natuurlijk mijn moedertaal is. Daarnaast vind ik het een uitdaging om muziek uit te zoeken die je niet meteen associeert met onze taal. Dat iemand naar mijn nummers luistert en opeens denkt: o, het is Nederlands!’

Je hebt een heftige periode achter de rug. Hoe gaat het nu met je?

‘Ik wilde heel graag een gezinnetje vormen voor mijn dochter Maeve, dus het was zwaar toen mijn relatie stukliep. Nu zijn we vijf maanden verder en kan ik er anders naar kijken. Ik heb de dingen waar ik gelukkig van word weer opgepakt en geniet samen met Maeve. Vroeger kon ik nog weleens in mijn verdriet verdrinken, inmiddels kan ik mezelf beter bij elkaar rapen.’

Wat staat er boven aan je verlanglijstje?

‘Ik wil heel graag blijven doen wat ik doe. Creatief bezig zijn voor en achter de schermen. Ik stroom over van ideeën, dus het lijkt me heerlijk om die uit te voeren. Niet op de automatische piloot werken, maar écht leuke plannen maken. En eh ja, een leuke man is zéker welkom. Ik ben echt een liefdesdier. Dus mocht het niet op mijn pad komen, dan ga ik er op een gegeven moment zelf wel achteraan.’

