Tegenreactie: je kunt nu een NEE-sticker tegen anti-abortusfolder bestellen

Afgelopen week kwam het schokkende nieuws naar buiten dat een crowdfundingsactie genoeg geld heeft opgeleverd om in november bij ieder Nederlands huishouden een anti-abortusfolder op de mat te bezorgen. Het Humanistisch Verbond komt nu met een tegenreactie.

Want wat doe je als je geen ongewenste ‘reclame’ wilt ontvangen? Inderdaad, normaliter plak je een NEE-sticker op de deur. Met dat idee ontwierp het Humanisch Verbond een sticker voor iedereen die geen anti-abortusreclame wil ontvangen.

Directeur Humanistisch Verbond Christa Compas: ‘Het overgrote deel van de vrouwen staat achter hun eigen keuze en weet heel goed welke mogelijkheden er zijn. Dit soort folders zorgt alleen maar voor extra schuldgevoel en schaamte rond abortus.’

Overhandiging Sigrid Kaag

De eerste NEE-sticker tegen anti-abortusreclame is in Den Haag overhandigd aan minister Sigrid Kaag. Haar reactie: ‘Vrouwen en meisjes moeten de rust hebben om een eigen afweging te maken rond abortus. Dat zijn moeilijke medisch-ethische kwesties in de persoonlijke levenssfeer. Vrijheid van meningsuiting is een recht, maar is het nódig om het te doen?’

‘Gebroken in de knop’

In de flyer – die tijdens de Week van het Leven (11-16 november) huis-aan-huis wordt verspreid – krijgen mensen de boodschap mee dat het ‘kindje’ al bij elf weken is gevormd en alleen maar verder hoeft te groeien. ‘Een abortus maakt daar een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop.’

De komst van de flyer werd via een persbericht aangekondigd. In ‘slechts een paar weken tijd’ is er via crowdfunding genoeg geld, zo’n 140.000 euro, opgehaald om de boodschap te verspreiden.

Stickeractie

De sticker ‘JA voor de vrije keuze NEE tegen anti-abortusreclame’ is voor 1 euro te bestellen via het Humanistisch Verbond.