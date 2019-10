Schokkend: in november anti-abortusfolder op de mat bij iedere Nederlander

Een opmerkelijke crowdfundingsactie heeft genoeg geld opgeleverd om in november bij ieder Nederlands huishouden een anti-abortusfolder op de mat te bezorgen.

In de flyer – die tijdens de Week van het Leven (11-16 november) huis-aan-huis wordt verspreid – krijgen mensen de boodschap mee dat het ‘kindje’ al bij elf weken is gevormd en alleen maar verder hoeft te groeien. ‘Een abortus maakt daar een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop.’

Succesvolle opbrengst

De komst van de flyer werd via een persbericht aangekondigd. In ‘slechts een paar weken tijd’ is er via crowdfunding genoeg geld, zo’n 140.000 euro, opgehaald om de boodschap te verspreiden.

Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven: ‘We zijn verwonderd en dankbaar dat er zo snel zoveel geld bij elkaar is gebracht. Dat laat zien dat heel veel mensen zich sterk willen maken voor ongeboren kinderen en hun moeders. Het thema leeft!’

Ook melden de initiatiefnemers van de actie dat er zelfs nog geld over is, dat wordt ingezet voor een extra advertentiecampagne.

Ook in Kamer zorgen over opleving anti-abortusbeweging

De anti-abortusbeweging in Nederland wordt steeds feller, met name de anti-abortusdemonstraties bij abortusklinieken. Vorige week werden in de Tweede Kamer hierover zorgen geuit. Regerings- en oppositiepartijen waarschuwen voor de oplevende tendens om het recht op abortus te willen inperken.

Volgens D66-Kamerlid Pia Dijkstra waait die trend uit Amerika over naar ons land. Snerend naar Forum-leider Thierry Baudet zei Dijkstra dat ‘de boreale borrelpraat over hoe vrouwenrechten de ondergang zouden zijn van Europa.’ Ze had nooit verwacht om in 2019 de keuzevrijheid van vrouwen te moeten verdedigen: ‘Het zijn niet de jaren zeventig van de vorige eeuw.’

Ook andere regeringspartijen bekritiseren het feit dat activisten vrouwen lastigvallen die een abortuskliniek willen ingaan. Het debat is nodig om een einde te maken aan de aanhoudende acties rond de veertien klinieken in Nederland, vindt Ockje Tellegen (VVD). ‘Hinderen is wat anders dan demonstreren,’ zegt Joba van den Berg (CDA).

Bescherming

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS en de VVD hameren in een gezamenlijke oproep op het recht voor vrouwen om veilig en vol vertrouwen te kunnen kiezen voor een abortus. De politiek moet pal voor de bescherming van dit recht staan, aldus GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet.

Volgens SGP’er Kees van der Staaij, een fel tegenstander van zwangerschapsafbreking, worden ook anti-abortusdemonstranten geïntimideerd. Hij verdedigt ze als ‘wakers’ die hulp aanbieden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukte eerder al dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de klinieken. Met bufferzones, zoals in Rotterdam en Roermond, kunnen demonstranten op afstand worden gehouden, zodat vrouwen niet worden gehinderd.

In Nederland is abortus wettelijk toegestaan sinds 1984. In de Wet Afbreking Zwangerschap staat expliciet hoe en onder welke voorwaarden de abortushulpverlening in Nederland is geregeld.

