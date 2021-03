Waarom is anticonceptie nog stééds ‘iets dat vrouwen moeten regelen’?

Vorige week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van PvdA over de terugkeer van anticonceptie in het basispakket. Gelukkig en een goede stap vooruit, want hoezo gold dat maar tot 21 jaar? Boven de 21 is zwanger worden niet meer erg en anders moet je betalen? Bietje ouderwetse regel. En dat lijken ze inmiddels in Den Haag ook te weten: anticonceptie is toegankelijk voor iedereen met een vagina – van onder de twintig totdat het niet meer nodig is.

Toch is er iets opvallends aan de hand met deze motie. Namelijk zo’n beetje alle anticonceptie opties zijn opgenomen – van De Pil (die lukraak wordt voorgeschreven aan zo’n beetje ieder veertienjarig meisje dat bij de huisarts komt, terwijl er zóveel bijwerkingen bij zitten, het spiraaltje en anticonceptiestaafje. Maar de condooms? Die zijn ze vergeten.

Condoom is enige niet hormonale voorbehoedsmiddel

En dat is kwalijk, zo betoogt ook Jacqueline Kleijer, werkzaam bij Bureau Jeugd en Media en trainster in jeugd, (online) seksualiteit, beïnvloeding en identiteit in De Volkskrant. Daar kunnen wij ons eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Want in feite is dat condoom het beste voorbehoedsmiddel voor de meeste meisjes en vrouwen. Geen hormonen die in je lijf komen en dus geen invloed op je natuurlijke cyclus. Willen we dat niet allemaal?

Verantwoordelijkheid bij de vaginabezitter

Tegenwoordig stoppen steeds meer mensen met hormonale anticonceptie. Om te kijken hoe ze zich voelen zonder, om vervelende menstruatieklachten te voorkomen of omdat ze denken: waarom moet ik die last van niet zwanger worden dragen? En dat is precies waar de aangenomen motie wringt; door het condoom niet op te nemen in het basispakket, ligt de verantwoordelijkheid dus blijkbaar nog steeds alleen bij mensen met een vagina. En dat is lullig – pun intended.

Schiet op met die mannen anticonceptie

Kortom: hoog tijd dat die condoom in het basispakket komt. Of dat ze opschieten met anticonceptie voor mannen, scheelt ons ook weer.

