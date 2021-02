Wait what? De ancticonceptiepil heeft meer (vreemde) bijwerkingen dan je denkt

De anticonceptiepil heeft z’n voor-en nadelen. Zo hebben we (thankgod) geen last van menstruaties op een ongewenst moment en kunnen we de dure condooms links laten liggen. De nadelen zijn soms wel iets minder. Die eeuwige stemmingswisselingen zijn namelijk voor niemand fijn. Maar wist je dat de pil nog veel meer bijwerkingen heeft?

We hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

1. Misselijkheid

Door het slikken van de pil krijgt een groot deel van de vrouwen last van misselijkheid. Deze misselijkheid duurt normaal gesproken drie maanden, maar als je pech hebt kan het ook langer duren. Je lichaam moet namelijk wennen aan alle nieuwe hormonen die het binnen krijgt en dat is niet niks. Wil je dit misselijkheidsgevoel verminderen? Neem dan de pil standaard ’s avonds voor het slapen gaan.

2. Onrustige huid

Sommige vrouwen beginnen met het slikken van de anticonceptiepil omdat ze bijvoorbeeld hun acne willen verminderen. Helaas kan dit ook op een andere manier uitpakken. Het komt gelukkig niet vaak voor dat je huid verslechterd door het slikken van de pil. Als dit wel gebeurd is het verstandig om naar je huisarts te gaan om te overwegen voor het nemen van een andere pil, of gewoon helemaal te stoppen.

3. Meer eetlust

Vrouwen die alleen een anticonceptiepil slikken die het hormoon progesteron bevat, kunnen vaak last krijgen van meer eetlust. Ze zeggen daardoor dat je ook wel dikker wordt van de pil. Dit komt dus omdat je meer gaat eten. Ga daarom liever voor een pil die zowel progesteron als oestrogeen bevat.

4. Seks zonder pijn

Uit onderzoek van Elsevier blijkt dat als je de anticonceptiepil neemt je vagina hierdoor ook soepeler wordt. Seks gaat daarom gemakkelijker en zal ook veel minder pijn doen.

5. Laag libido

Het nadeel van de pil is dan wel weer dat je libido waarschijnlijk als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dit komt waarschijnlijk doordat je met alle andere vervelende bijwerkingen van de pil zit en je hoofd daardoor niet staat naar een goeie wip. Gelukkig geven veel vrouwen wel aan na een maand of 9 hun libido weer terug te hebben.

6. Minder bloedverlies

Als je de pil slikt zorgen die hormonen die je binnenkrijgt ervoor dat de voering van je baarmoeder minder wordt. Het gevolg hiervan is dat veel vrouwen tijdens hun ongesteldheid minder bloedverlies hebben. Overigens heeft niet iedere vrouw hier last van.

7. Spotting

Een van de grote voordelen van de pil slikken is dat we onze menstruaties kunnen plannen. De een stopt om de maand, de ander om de drie maanden. Het is maar net wat je fijn vindt. Maar ieder voordeel heeft een nadeel. Door het slikken van de anticonceptiepil kun je namelijk wel last krijgen van spotting. Je wordt dan lichtelijk ongesteld door je pil heen, ook wel doorbraakbloeding genoemd. Gelukkig is het helemaal niet erg, alleen wel heel vervelend. Spotting gebeurt meestal als je net bent begonnen met het slikken van de pil, of als je de pil te lang doorslikt.

8. Gevoelige borsten

Een ander groot nadeel van de anticonceptie pil is het krijgen van gevoelige borsten. En laten we eerlijk zijn, daar zit niemand op te wachten. Toch is het een veelvoorkomende bijwerking en kan het soms wel tot achttien maanden duren voordat het weer over gaat. Even volhouden dus.

9. Opgeblazen gevoel

Ook kan je door het slikken van de anticonceptie pil meer water vasthouden dan normaal, waardoor je dus ook blijft zitten met een opgeblazen gevoel. En dat vinden we natuurlijk niet zo prettig. Vooral vrouwen met darm en maagklachten hebben hier vaker last van. Als je hier veel last van hebt kun je er ook voor kiezen om naar de huisarts te gaan en over te stappen op een andere pil.

10. Depressieve gevoelens

Het is dus inmiddels bekend dat je lichaam er heel erg aan moet wennen dat het ineens wat extra hormonen binnen krijgt. De hormonen die in de pil zitten kunnen er zelfs voor zorgen dat je jezelf zó slecht gaat voelen dat je er uiteindelijk zelfs een depressie of angststoornis aan overhoudt.

11. Stemmingswisselingen

Dat je je heel slecht kunt voelen door de pil is dus een feit. Maar gelukkig zijn er ook genoeg vrouwen die zich wel heel fit en lekker voelen door de pil. Dat verschilt heel erg per persoon. De stemmingen kunnen door de pil dus ook heel erg wisselen. En je kunt er prikkelbaarder door worden. Maar sommige vrouwen beweren zelfs dat hun stemmingen er juist op vooruit zijn gegaan sinds ze de pil slikken.

12. Bloedpropjes

Als je een pil slikt met alleen oestrogeen moet je oppassen. Door dit hormoon kunnen er sneller propjes in je bloed terecht komen. Vooral in de longen en in de benen. Het is dus misschien wel verstandig om even bij je familie te checken of dit vaker voorkomt, voordat je aan de pil begint.

13. Verandert smaak in mannen

Nee het is geen grap. De anticonceptie kan je smaak in mannen beïnvloeden. Vrouwen die geen pil slikken neigen sneller naar een aantrekkelijke man, terwijl vrouwen die wel de pil slikken liever een intelligente en zorgzame man kiezen. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het verschil in libido van de twee vrouwen.

14. Hoofdpijn of migraine

Uit onderzoek is gebleken dat zeker 10% van de vrouwen die de pil slikt vaker last heeft van hoofdpijn of zelfs migraine sinds ze begonnen zijn met de pil. En dan met name in de eerste maanden.

15. Verkleint de kans op kanker

Een andere positieve bijwerking van de pil is dat het ervoor zorgt dat de kans kleiner wordt om eierstokkanker te krijgen. Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal gevallen van eierstokkanker met 30 tot 50 procent daalde bij vrouwen die de pil slikten. Maar nog steeds heeft ieder voordeel een nadeel. De pil vergroot namelijk wel de kans op het krijgen van borstkanker.

16. Droogt de vagina uit

Een van de meest voorkomende bijwerkingen bij het slikken van de pil is dat het de vagina kan uitdrogen. Omdat de meeste anticonceptiepillen oestrogeen bevatten, hoeft het lichaam dat zelf niet meer aan te maken. Oestrogeen zorgt er juist voor dat de vagina vochtig blijft, maar omdat het niet meer wordt aangemaakt door je lichaam kan het zo zijn dat je vagina juist wel uitdroogt. Wanneer je hier last hebt kun je dus maar beter overstappen op een pil met minder oestrogeen.

17. Bruine vlekken

Heb je last van kleine bruine vlekken in je gezicht? Dan kan het zomaar eens zijn dat dat komt omdat je de pil slikt. Melasma wordt dit ook wel genoemd. Geen stress, dit gebeurd vaak alleen als dit ook in je familie veel voorkomt. Overstappen of stoppen met de anticonceptiepil kan wel een oplossing zijn om dit te voorkomen of stoppen.

Bron: Famme