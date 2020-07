Ben je het zelfde wandelingetje door de buurt zo onderhand spuugzat? Heb je alle variaties op routes in eigen stad al geprobeerd? Dan komt de app ‘Randonautica’ als geroepen.

Het idee is dat je aan de hand van deze app op ontdekkingstocht gaat in je eigen buurt en zo de wereld weer eens door andere ogen ziet. En dat niet alleen: er kleeft ook nog een mystiek randje aan deze app…

Willekeurige coördinaten

Randonautica is ontdekt op TikTok. TikTokkers gingen op pad met de app in de aanslag en legden hun avontuur vast op het medium. Sommigen belandden in sprookjesachtige bossen, anderen in steegjes in eigen stad waarvan ze het bestaan niet kenden. De app stuurt je richting onbekend terrein door je op te zadelen met een paar willekeurige coördinaten richting een locatie in jouw buurt. Soms valt dat tegen (een stuk braakliggend grond), soms word je echt verrast (dat sprookjesbos).

Deze meiden hoorden tijdens hun Radonautica-tripje opeens ‘stemmen uit de hel’. (Kijken op eigen risico). Tekst gaat verder onder video.

Dan wordt het nu even ingewikkeld. Voordat je op pad gaat, kun je kiezen tussen coördinaten voor een ‘attractor’, een ‘void’ of een ‘anamoly’. Een attractor is een plek met veel ‘quantum points’ (het aantal nummers waaruit de coördinatiepunten bestaan), een void is een locatie met weinig van die punten en een anomoly is nog mystieker – dit is volgens de app een ‘sterke’ locatie waar je antwoord zult vinden op al je vragen.

Kwantummechanica meets spiritualiteit

Randonautica is zowel geïnspireerd op kwantummechanica als spiritualiteit. Het idee is dat als je naar een onverwachte plek gaat of je focust op een bepaald element, opeens een kwartje kan vallen. Daarom moedigen de makers aan om voor de wandeling een intentie voor jezelf vast te stellen. Zo waren er twee TikTokkers die zich focusten op rode – en gele objecten. En ja hoor: op hun route kwamen ze verdacht veel rode – en gele objecten tegen. De kans is groot dat dat meer te maken heeft met goed kijken dan met paranormale activiteiten, maar het geeft dat anders zo doodgewone ommetje toch iets speciaals.

Niet in het donker pad

Om het nog spannender te maken geeft de app voor je start een paar tips. Zo kun je beter overdag op pad gaan, doe je er gaan aan (betrouwbare) vrienden mee te nemen, raadt de app aan een tas mee te nemen voor rondslingerend vuil, alert te zijn, een opgeladen telefoon mee te nemen en privégrond te vermijden. Klinkt ergens toch als het begin van een horror… (Blairwitch Project, is that you?)

