An apple a day keeps the doctor away… Dat een appeltje goed is voor je gezondheid, dát weten we allemaal wel. Er zitten tal van gezondheidsvoordelen aan, maar wist je dat het eten van het simpele fruitstuk ook bevordelijk is voor je mentale gezondheid?

Stress? Last van brain fog? Moeite met dingen onthouden? Eet een appel!

Reuze gezond

Maar eerst: waarom wordt er toch altijd zo lovend gesproken over een simpel appeltje? Nou, de gezondheidsvoordelen zijn niet mis. Zo zit er in een kleine appel veel vitamines, en bevat een appel in vergelijking tot andere vruchten maar weinig calorieën. Ook helpt de vrucht om je cholesterol op peil te houden, door de grote hoeveelheid vezels, plantensterolen en polyfenolen die erin zitten. Deze stoffen staan erom bekend een positieve uitwerking op je cholesterolwaardes te hebben.

Oncharmante kwaaltjes fixen

En da’s nog niet alles. Want een appeltje is maar klein, maar heeft een grote uitwerking op de gezondheid van je darmflora. Mocht je last hebben van verstoppingen of andere oncharmante kwaaltjes omtrent je stoelgang, kan een appel door de grote hoeveelheid vezels flink wat goeds voor je doen.

Mentale gezondheid

Goed. Dat een appel gezond is kunnen we niet meer ontkennen. Maar ook je mentale gezondheid kan verbeteren door dagelijks een appel te eten. Dat zit zo: het sap uit een appel bevat veel acetylcholine, een neurotransmitter die belangrijk is bij het voorkomen van Alzheimer. Met de jaren neemt deze neurotransmitter af, wat impact op de gezondheid van je hersenen heeft. Wetenschappers ontdekten dat het eten van appels ervoor kan zorgen dat de achteruitgang van je hersenen, en daarmee de ontwikkeling van geheugenverlies, verminderd kan worden.

Betere concentratie

Tot slot: een gezonde bloedtoevoer naar de hersenen is belangrijk voor een goede focus en een goed geheugen. Uit onderzoek blijkt dat het eten van een appel deze belangrijke bloedtoevoer verhoogt, waardoor je je nog beter zou kunnen concentreren. Het moge duidelijk zijn: dagelijks een appel – of appeltaart, wat ons betreft – eten is toch écht geen slecht idee.

Bron: Bedrock Mijngezondheidsgids| Beeld: iStock