Bestaan aliens nu wel of niet? Anderhalf miljoen mensen willen Area 51 bestormen om antwoorden te vinden

Misschien heb je het gemist, misschien wíl je het missen, misschien ben je stiekem best enthousiast. We hebben het over het Facebook-evenement om Area 51, de mysterieuze militaire basis in de Amerikaanse Nevada woestijn, te bestormen. De mensen die zich hebben aangemeld voor dit Project X zijn inmiddels met 1,5 miljoen. Zij hopen bij het binnendringen van de basis antwoorden te vinden. Zijn er aliens? En worden die in Area 51 verborgen gehouden?

Area 51

Wat maakt area 51 zo fascinerend? Daarvoor moeten we terug in de tijd. Het gebied is al meer dan zestig jaar afgezet als militaire basis. Denk aan hoge hekken met alarmerende waarschuwingsborden, midden in de droge woestijn. De naam is simpel te verklaren: pak een professionele wereldkaart en de militaire basis ligt in vakje 51.

Maar ondanks dat het gebied al zo’n zestig jaar streng wordt bewaakt, weet niemand wat er gebeurt. Pas in 2013 werd ‘area 51’ officieel erkend door vrijgegeven documenten van de CIA. In de documenten werd vermeld dat het om een basis ging waar vliegtuigen getest worden. Maar wat er zich exáct binnen de muren afspeelt, bleef altijd ‘top secret’.

En waar de verklaringen uitblijven, groeit automatisch ruimte voor speculatie. Dat heeft geleid tot vele wilde verhalen. Neem het verhaal van Bob Lazar, de (naar eigen zeggen) ex-werknemer in de jaren tachtig die beweerde dat hij wetenschappers een buitenaards ruimtetuig in elkaar heeft zien zetten. Die theorie bleek uiteindelijk niet te kloppen, want het betrof een ‘geavanceerde weerballon’. En de geruchten gaan nog verder terug: in 1947 zou er een vliegende schotel bij Roswell zijn neergestort. Complotdenkers stellen dat de resten liggen opgeslagen in Area 51.

Maar toch; logische verklaringen en openheid van zaken bleven uit. De mythe omtrent het gebied bleef bestaan, net als de theorieën dat er ultrageheime tests zouden zijn met vliegtuigen die voorzien waren van experimentele technologie. *Fluisterstem*: technologie die zou komen van buitenaardse toestellen.

Volgens Amerika-deskundige Willem Post is de fascinatie iets typisch Amerikaans. ‘Zij houden van avonturen en sciencefiction. Wij vinden het flauwekul, maar Amerika is het land van de luchtkastelen en mythische verhalen,’ zegt Post tegenover de Telegraaf. ‘De Amerikanen zijn meer rijp voor dat soort verhalen.’

Maar hoe dan die investering van 22 miljoen voor ‘onderzoek naar buitenaards leven’ door het Pentagon te verklaren, waar de New York Times eerder over schreef..?

Let’s see them Aliens

Je begrijpt: de Amerikanen tasten in het duister. Wat gebeurt er nu écht op die militaire basis in het zand? Volgens een van de complotdenkers is het tijd voor antwoorden. Daarom is er nu een Facebook-event aangemaakt om het gebied te bestormen. Heel toepasselijk genaamd Storm 51, They Can’t Stop All Of Us. Deze naam berust geheel op de geruststellende theorie dat ‘ze’ (als in: de bewakers) wel één iemand kunnen neerschieten bij het betreden van het terrein, maar niet als diegene met meerdere personen het terrein bestormd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Soort van.

Dat event is met open armen ontvangen: inmiddels hebben al 1,5 miljoen mensen zich aangemeld om erbij te zijn. Tijd van actie: 20 september. Missie: het bestormen van Area 51 en met eigen ogen het bewijs voor buitenaards leven zien. Mocht je tijd over hebben, duik dan zeker een minuutje of vijf in de comments van het event. Die zijn met vlagen hilarisch.

Vergis je trouwens niet, het is heus niet alleen maar grappen en grollen. Sommige mensen zijn bloedserieus (hebben aliens bloed..?). Een lokaal bedrijfje liet al weten dat het alles live zal streamen. ‘We zullen allemaal samenkomen aan het Area 51 Alien Center en ons aanvalsplan bespreken,’ klinkt het in de korte beschrijving van de groep. ‘Laat ons samen naar de aliens gaan kijken.’

Het ziet er dus naar uit dat mensen serieus van plan zijn om op 20 september het gebied te bestormen. Ook het leger houdt hier rekening mee. Dat heeft al aangegeven dat ze het beslist ‘niet grappig’ vinden. Luchtmachtwoordvoerder Laura McAndrews wil niet zeggen wat het leger precies van plan is wanneer mensen de area bestormen, maar ze maakt wel duidelijk dat het bittere ernst is. ‘We willen iedereen afraden om te proberen het gebied binnen te komen waar we het Amerikaanse leger trainen,’ verklaarde ze tegenover de The Washington Post. ‘De Amerikaanse luchtmacht staat altijd klaar om de VS en zijn bezittingen te beschermen.’

Hoe ver het leger daarin zal gaan, wordt niet gespecifieerd. Maar op een bordje aan de ingang van het militaire domein staat wel: ‘Gebruik van dodelijk geweld is toegestaan’. Nogmaals: hoe meer zielen, hoe minder kans op kogels.

Bermuda-driehoek

Heb jij niet zoveel met aliens, maar ben je wel benieuwd naar de Bermuda-driehoek? Je weet wel, dat mysterieuze stuk oceaan waar vliegtuigen spontaan van de radar verdwijnen? Het Facebook-evenement heeft ook anderen geïnspireerd en daarom is er nu een soortgelijk evenement rond de Bermudadriehoek aangemaakt. ‘Bestorm de Bermudadriehoek, hij kan ons niet allemaal verzwelgen’.

Ook dat evenement moet plaatsvinden in het najaar (1 oktober). Al 17.000 deelnemers hebben zich aangemeld, 24.000 anderen zijn geïnteresseerd. De organisator geeft hier wel duidelijk aan dat het om een feestje gaat: “een strandfeestje in de tip van de Bermudadriehoek”.

Bron: HLN.be. Telegraaf.nl, beeld: Shutterstock