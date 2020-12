Arts over toedienen coronavaccin: ‘Ik was door het dolle heen’

Het coronavaccin: het is er nu echt en klaar om gebruikt te worden. Waar er in de rest van de wereld al begonnen is met vaccineren, krijgt bij ons op 8 januari de eerste persoon het vaccin toegediend. Dr. Cara Agerstrand uit New York City weet inmiddels hoe het is. Zij kreeg als medici als een van de eersten het vaccin in de Verenigde Staten. Aan Cosmopolitan vertelt zij over haar ervaring. ‘Ik was door het dolle heen toen ik hoorde dat ik als een van de eersten het vaccin toegediend zou krijgen.’

New York

De wereld maakte dit jaar in sneltreinvaart kennis met het coronavirus. Ook in ons land ging halverwege maart het hele land op slot. Hoewel de maatregelen in de zomer weer iets soepeler werden, werd er in het najaar weer ingegrepen en bevinden we ons opnieuw in een lockdown. Ons land is helaas geen uitzondering. Ook in de rest van de wereld is het coronavirus nog volop aanwezig. Een stad die ook enorm getroffen werd? New York City. Dr. Cara Agerstrand zag van dichtbij hoe de ziekenhuizen in de stad binnen no time vol zaten met coronapatiënten.

Intensive care

‘Ik weet nog goed hoe het in maart allemaal begon op de intensive care. Aan het begin hadden we misschien nog maar twee coronapatiënten op de IC liggen, maar aan het einde van de eerste week lag de IC compleet vol. Operatiekamers werden al snel omgetoverd tot IC’s, omdat de toestroom zo hoog was’, vertelt ze. ‘We moesten andere doktoren snel leren om deze patiënten te kunnen helpen. Op een gegeven moment werden zelfs gangen omgetoverd tot ruimtes voor coronapatiënten. Zelfs in Central Park werden patiënten opgevangen in een daarvoor gemaakte ruimte.’

Bijwerkingen

Lange tijd bleef het aantal coronapatiënten toenemen en de staat New York werd zelfs een brandhaard genoemd. Dat de vaccins nu een feit zijn en er licht aan het einde van de tunnel is, doet haar veel goeds. Ze was dan ook dolblij toen ze hoorde dat ze het vaccin als een van de eersten toegediend zou krijgen. ‘Het deed absoluut geen pijn en duurde maar een paar seconden. Ik voelde me daarna prima en had geen bijwerkingen. Veel vrienden en collega’s ervaren hetzelfde. Wel hebben sommigen een beurse arm, maar dat is het enige. We zijn vooral erg blij en dankbaar om gevaccineerd te worden.’

Vaccin

In Nederland zal het vaccineren over 1,5 week gaan beginnen. Vanaf dan gaan de GGD’s op 25 locaties in Nederland, veelal sportcomplexen en evenementlocaties, zorgmedewerkers de eerste vaccinaties toedienen. Honderdduizenden medewerkers zullen van hun werkgever een uitnodiging krijgen. Deze periode zal in totaal zes weken duren. Dit omdat iedereen na het krijgen van de eerste inenting, minimaal 21 dagen later een tweede inenting toegediend zal krijgen. Wanneer er genoeg vaccins beschikbaar zijn, dit zal naar verluidt in het voorjaar van 2021 zijn, kan de rest van ons land gevaccineerd worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL, Cosmopolitan US | Beeld: iStock