Artsen waarschuwen voor levensgevaarlijk bierspel met bierdopjes

Alle spelletjesliefhebbers opgepast, want het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vraagt de aandacht voor een ‘levensgevaarlijk’ bierspel. Artsen hebben de afgelopen weken al meerdere keren een bierdopje uit een slokdarm moeten verwijderen. En dat is natuurlijk hartstikke link.

Het gaat hier om een drankspel dat vooral onder jongeren wordt gespeeld. Het is een soort Beerpong, maar dan net even anders anders. Je gooit een bierdopje in het glas van iemand en als dit raak is, moet diegene het glas in één keer opdrinken. Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen, want bij het opdrinken van zo’n glas bier, komt het dus voor dat het bierdopje óók opgedronken wordt.

Dit is inmiddels vaak genoeg voorgekomen, waardoor het ziekenhuis andere jongeren voor dit spel waarschuwt. ‘Dit is levensgevaarlijk’, aldus het UMCG op Instagram.

Het gevaar zit ‘m vooral in de randen van de dopjes. De dop van een bierflesje, ook wel een kroonkurk genoemd, kan gemakkelijk vast komen te zitten in de slokdarm. ‘Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade verzoorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.’

In de afgelopen weken moest er drie keer iemand geopereerd worden om een bierdopje te verwijderen. Aan RTL Nieuws vertelt Endoscopieverpleegkundige Lisanne Kempinga van het UMCG: ‘Het is de afgelopen weken drie keer voorgekomen, dan spreek je bij ons van veel. We zeiden tegen elkaar: dit is geen toeval meer.’

De verpleegkundige benadrukt ook waarom het zo gevaarlijk is. ‘Het bierdopje heeft de grootte van je slokdarm, dat is een spier die continu samentrekt. Als het dopje daarin vast komt te zitten, dan kan het gaan scheuren en dan ben je verder van huis. Dan heb je echt een langdurig probleem. In het ergste geval moet er dan een buis in je slokdarm worden aangebracht.’

