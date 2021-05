Ashley Graham: ‘Waarom moet ik mijn zelfvertrouwen altijd verklaren?’

Ashley Graham kennen we als een van de eerste succesvolle modellen die afwijkt van de standaardmaat die in de modewereld (nog altijd) regeert. Het model maakt zich al jaren sterk voor body positivity en om andere vrouwen te inspireren, deelt ze op Instagram ongefilterde foto’s. Toch frustreert het gespreksonderwerp haar ook.

‘Het frustreert me dat de gesprekken die we vandaag de dag voeren nog steeds dezelfde gesprekken zijn die ik twintig jaar geleden voerde toen ik net begon. Hoe voel je je zelfverzekerd in je lijf, hoe kleed je je naar lichaamstype? Het gaat allemaal over hoe ik eruit zie en hoe ik me voel’, zegt Ashley in gesprek met de Britse Glamour.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Zelfvertrouwen verklaren

‘Alleen omdat ik maat 46 heb, omdat ik meer weeg dan 90 kilo en alleen omdat ik vaak in lingerie te zien ben, betekent niet dat ik constant een gesprek hoef te voeren over wat ik nodig heb om me zelfverzekerd te voelen. Dat ik een grote vrouw ben, betekent niet dat ik altijd mijn zelfvertrouwen hoef te verklaren. Ik vind het mind-blowing. Waarom vragen we slankere vrouwen dan ook niet hoe zij zo zelfverzekerd zijn geworden?’

Labels

‘Het is niet alleen het uiterlijk’, vervolgt Ashley. ‘Soms gaat het ook over het innerlijk, over dat wat er in je hart speelt. Dat is absoluut iets waar we aan moet werken.’ Ook met het label plussize is het model nu wel klaar. ‘Ik wil niet persoonlijk gelabeld worden vanwege het getal op het etiket in mijn broek. We moeten mensen behandelen zoals ze behandeld willen worden. Dat klinkt zo simpel, maar toch is het voor sommige mensen moeilijk te begrijpen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Bron: Glamour | Beeld: Brunopress