Wat staat er in de sterren? Dit is wat astrologen zeggen over 2021

Never forget dat astrologen ons hebben gewaarschuwd voor 2020. En nu? Nu waarschuwen ze ons voor 2021. Maak je vooral geen grote zorgen, ze geven ook genoeg advies om het jaar door te komen. Wij zetten 4 vragen en antwoorden over komend jaar op een rij.

Hoe ziet de liefde er komend jaar uit?

Saturnus – de planeet van verbinding – staat het hele jaar in een revolutionaire Waterman. Dit betekent dat we dit jaar creatief moeten zijn over hoe we onze liefde kunnen uiten en ontvangen. Denk outside of the box en bedenk hoe je op afstand toch nader tot je geliefden kan komen. Let op: de meest romantische dagen in 2021 zijn 28 januari en 17 mei. Doe er wat mee!

Hoe zit het met geld?

Probeer dit jaar zoveel mogelijk te sparen. Na een lange Ram in Mars retrogade, gaat Mars op 6 januari Stier binnen. Hierdoor kun je je tot 3 januari op je bankrekening focussen. Probeer die zoveel mogelijk te vullen, in hoeverre dat voor jou lukt natuurlijk. Ook goed nieuws voor de werkzoekenden onder ons: Venus duikt van 8 januari tot 1 februari in de ambitieuze Steenbok, wat goed nieuws is voor promoties en nieuwe banen. Maar het wereldwijde economische herstel zal (helaas) pas ingaan als Jupiter op 28 december Vissen binnengaat. Geduld is een schone zaak, zullen we maar zeggen.

Wordt 2021 beter dan 2020?

Misschien? Je kunt dit jaar sowieso veel sociale onrust, klimaat crises en storingen verwachten. Dat klinkt eng, maar weet dat het onderdeel is van het volgende hoofdstuk – dat is positief.

Is er ook goed nieuws voor 2021?

Jazeker! Jupiter beweegt zich op 13 mei in een van onze favoriete sterrenbeelden: Vissen. Dit geeft ons de kans op emotioneel gebied te helen en te groeien van de trauma’s die we hebben doorgemaakt. Get ready voor een lente vol selfcare!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Unsplash/Colton Kresser