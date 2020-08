Rokjes, jurken en playsuits. Met de bloedhitte gaan we het liefst voor kort en luchtig. Eén nadeel: terwijl we flaunten met onze curves, hebben die vrouwelijke dijen flink wat te verduren. Al dat plakken en schuren doet behoorlijk zeer en veroorzaakt irritatie en brandwondjes. Daarom 5 tips tegen schurende dijen.

Deo (roller of stick)

By far het beste huis-tuin-en-keuken middeltje tegen schurende dijen. Let bij het kopen erop dat hij anti-transpirant is. Deodorant helpt om je benen gladder te maken, waardoor ze soepel langs elkaar glijden. Daarnaast maakt de roller je benen ook nog eens droog. En wat dacht je van de heerlijke geur. Win-win.

Talkpoeder

Een snufje hier, een snufje daar. Wondermiddel numero twee is talkpoeder. Ook glad, maar dan nog net even iets droger. Talkpoeder zorgt er namelijk voor dat de huid droger wordt. Nadeel is dat je veel moet strooien. Wanneer je zweet, verliest het witte goedje namelijk zijn werking.

Vaseline

Een ander ideaal ‘glijmiddel’ om schurende dijen tegen te gaan is Vaseline. Wie is er niet groot mee geworden. De olie-achtige substantie houdt je huid soepel en gaat irritatie tegen. Let er wel op dat je na het insmeren je handen wast, om vetvlekken tegen te gaan.

Bikershorts

Wil je niet smeren of poederen? Trek dan een fietsbroekje aan onder je favoriete lange zomerjurk. Niks comfortabelers voor schurende dijen dan broekspijpjes. Los kan natuurlijk ook! Helemaal hip met een oversized top en een paar kekke sneakers. Ready to go, zonder schurende dijen.

Bandalettes

Is de fietsbroek-trend niks voor jou, dan kan je ook kiezen voor bandalettes, zogeheten ‘dijenbanden’. Dit zijn banden van stof die je om je bovenbenen schuift. Het lijkt op een stay-up, maar dan zonder panty. In plaats van je dijen, schuren nu de banden tegen elkaar. Opgelost!

Beeld: Unsplash