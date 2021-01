Blijven lachen: deze memes verlichten de avondklok misère

De gevreesde maatregel is dan toch gekomen: zaterdag gaat de avondklok in. Huilen. Alweer een stukje vrijheid dat ons ontnomen is, al wéten we dat het voor the greater good is. Gelukkig zijn er zelfs in barre tijden nog memes die de pijn iets kunnen verlichten.

Sterker nog, de memes over de avondklok kunnen ons zelfs laten huilen – en dan ditmaal van de lach.

Avondklok

Die avondklok, dus. Vanaf zaterdag 23 januari gaat ‘ie in, en mag niemand meer de straat op tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Doe je dat toch zonder geldige reden? Dan hangt je een boete van 95 euro boven het hoofd. Uitzonderingen zijn onder andere het uitlaten van je hond, werkverplichtingen, een tentamen of examen en noodsituaties. Ook hulpbehoevende personen kun je na 21:00 uur nog gewoon verzorgen, mocht dat nodig zijn.

Bizar scenario

De hele situatie voelt alsof we in een hele slechte film zijn beland die maar niet ten einde komt. Want daar waar we eerst nog uitkeken naar de avondjes wijn drinken in héél klein gezelschap, moeten we nu na het toetje naar huis racen. Nu kun je natuurlijk besluiten om bij je vrienden te blijven slapen of zelf logées uit te nodigen, maar eerlijk is eerlijk: die rustige zondag uitslaapdag-met-koffie-en-krant is heilig.

Memes

Merk je dat je ook geregeld overvallen wordt door een neerslachtig gevoel en staat het huilen je soms nader dan het lachen? Dan ben je niet de enige. Maar wellicht dat deze hilarische memes de avondklok misère iets kunnen verzachten en een lach op je gezicht toveren. Hang in there!

Bron: Columbusmagazine | Beeld: Getty