We herinneren het ons nog als de dag van gister: dat allereerste gembershotje tijdens onze eerste gezamenlijke sapkuur op de redactie. Getsie, wat had je daar een doorslikkingsvermogen voor nodig. En net nu we er soort-van aan gewend zijn geraakt, staat er een nieuwe shotje te popelen om geproefd te worden: het azijnshotje.

Azijnshotje

Want azijn is blijkbaar goed voor voor je gezondheid. Het laat je bloedsuikerspiegel zakken en door de hoge zuurgraad boost het je energie. Die hoge zuurgraad zorgt er bovendien ook voor dat bacteriën en schimmels geen lang leven hebben, wat weer bijdraagt aan een beter immuunsysteem. En alsof dat nog niet genoeg voordelen zijn, draagt azijn ook bij aan een betere bloedsomloop en stofwisseling. Niet zo gek dus dat ze in Japan – where else – graag zowel voor als na de maaltijd een shotje achterover tikken.

Nog steeds niet overtuigd? Begrijpelijk, want ook ons klinkt een azijnshotje niet heel lekker in de oren. Maar wist je dat er veel verschillende soorten azijn bestaan? Bijvoorbeeld honingazijn en ananasazijn. Ook kun je azijn vermengen met water, waardoor de smaak minder heftig wordt. Durf jij het aan…?

Bron: Elite Daily, beeld: IStock