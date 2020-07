Het hebben van een baarmoeder is gewoon nooit simpel. Dat is de boodschap van Libresse, een merk van producten voor menstruatiehygiëne. Hun nieuwste reclame, waarin ze alle geneugten en aversies van een baarmoeder prachtig weergeven, wordt nu al ‘de verfrissendste reclamevideo ooit’ over menstrueren genoemd. Hiermee wil het merk consumenten aanmoedigen om hun baarmoederverhalen te delen.

#baarmoederverhalen

Van geplande menstruaties tot ongewenste bloedingen. En van de eerste ongesteldheid tot pijnlijke krampen, van zwanger zijn tot de menopauze. In de reclamespot van Libresse komen alle mogelijke toestanden van een baarmoeder voorbij. Dat klinkt een beetje vies of droogjes, maar dankzij de creatieve vormgeving maakt de reclame grote indruk.

Animaties op een beat

Want ken je die reclames over inlegkruisjes, tampons, vrouwendoekjes, you name it, met die lachende, dansende vrouwen? Zoiets is dit niet. Evenmin is dit een reclame over de boze Moeder Natuur. De makers van de drie minuten durende spot hebben het over een volledig andere boeg gegooid.

Aan de hand van animaties in felle kleuren die worden afgewisseld met donkere shots uit het echte leven, passeert ieder mogelijke baarmoederkwaal de revue. Van vuurrood tot donkerpaars, de geanimeerde beelden komen in alle kleuren van je baarmoeder voorbij. En op de achtergrond klinkt een dampende beat met een zachte, zingende stem. Het geheel zorgt ervoor dat je wil blijven kijken waar je normaal liever weg klikt.

Menstruaties in de media

De reclame is gemaakt voor Libresse, ons allen welbekend voor maandverband (met vleugels!) en inlegkruisjes. Speciaal voor de reclame sloeg het merk de handen ineen met regisseur Nisha Ganatra. Zij werkte eerder mee aan de serie Girls, de film The High Note en is momenteel genomineerd voor een Emmy voor Transparent. Het bedrijf en de regisseur gingen voor het maken van de campagne bij vrouwen na wat hun mening was over menstruaties en hoe die geportretteerd werden in de media. Wat bleek? Maar liefst 62 procent geeft aan dat vrouwelijke anatomie en gezondheidsproblemen niet genoeg aandacht krijgen.

Biologische tijdlijn

Met de video willen ze aantonen dat er niet één biologische tijdslijn is. Zo krijgen niet alle vrouwen hun eerste ongesteldheid in het begin van de pubertijd, en hebben niet alle vrouwen last van krampen. Andersom zijn niet alle vrouwen krampenvrij. Ook willen niet alle vrouwen een baby, of lukt het alle vrouwen om zwanger te worden. Kortom: de realiteit is vaak minder mooi. En ieder verhaal – geweldig of goor, gelukzalig over verdrietig – verdient het om vertelt te worden. ‘De verborgen, verzwegen, verhulde verhalen van onze menstruaties, vagina’s en baarmoeders – onze baarmoederverhalen – zijn zoveel diepgaander en omvatten zoveel meer’, legt Libresse uit op haar website.

“Deze campagne werd gemaakt lang voor de pandemie ons leven overhoop haalde. Maar de problemen waarmee vrouwen dagelijks in aanraking komen, verdwenen niet plots. Want sterker nog: Covid-19 zorgde ervoor dat veel mensen zich alleen voelden, alleen met hun probleem. Zo moesten mama’s alleen bevallen, moesten ze vruchtbaarheidsbehandelingen en enge operaties in hun eentje doorstaan. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om over onze lichamen en ervaringen te spreken”, legt Tanja Grubner, global marketing en communications director van moederbedrijf Essity uit. Om die reden is de reclame internationaal uitgebracht. “Met #wombstories beginnen we een beweging. We willen openlijk praten over zaken waarover andere merken zwijgen.”

Taboe doorbrekend

En dat idee wordt warm onthaald. “Dit is geweldig! Het is zo verfrissend om menstruaties als een probleem te zien waar niet over gezwegen moet worden”, klinkt het bij een fan op Twitter. En iemand anders reageert: “We mogen vrouwelijke problemen op een normale manier tonen. Het is tijd dat we taboes doorbreken. Dankjewel.”

Bekijk de bijzondere video over baarmoederverhalen hieronder en zet je geluid aan!