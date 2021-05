Deze 6 spullen in de badkamer moet je vaker vervangen dan je zou denken

Je denkt er misschien nooit over na, maar hoe vaak moet je eigenlijk je tandenborstel vervangen? Of wat dacht je van je douchegordijn? De badkamer lijkt misschien de schoonste kamer in je huis, maar hij staat vol met spullen die je al lang had moeten wassen of vervangen.

Zeker bij deze 6 spullen moet je eens goed nagaan wanneer de laatste keer was dat je ze hebt vervangen.

1. Douche puff

Deze handige spons lijkt misschien schoon, maar als je hem regelmatig gebruikt kunnen er dode huidcellen in gaan zitten. Daarnaast is je badkamer een warme en vochtige plek, wat een paradijs is voor bacteriën. Hierdoor kan je geliefde puff super snel gaan schimmelen. Niemand wilt zichzelf scrubben met een spons vol schimmel, dus zorg dat je om de drie weken een nieuwe koopt.

2. Make-up sponsjes

Net als de douche puff zijn make-up sponsjes een paradijs voor bacteriën. Gelukkig gaan ze wel lang mee, maar alleen als je ze goed schoonmaakt. Was ze na elk gebruik met warm water en knijp het water eruit. Dit doe je net zolang tot de make-up eruit is. Met dingen als foundation is het soms moeilijker om ze schoon te krijgen, was de spons dan goed met een make-upreiniger totdat je ziet dat hij zo schoon mogelijk is. Dan kan de spons zeker wel een half jaar mee.

3. Tandenborstel

Veel mensen vervangen hun tandenborstel pas als alle haartjes versleten zijn. Dit is goed natuurlijk, maar veel te laat. Als je tandenborstel open in de badkamer staat, wordt hij blootgesteld aan een heleboel bacteriën. Vervang hem dus om de drie of vier maanden en was hem voor elke poetsbeurt met heet water.

4. Handdoeken

En dan hebben we het niet over de handdoek die je gebruikt na het douchen. Maar degene waar je je handen mee afdroogt of je mond mee schoonmaakt na het tandenpoetsen. Deze worden snel vies omdat je hem vaker dan één keer per dag gebruikt. Als je met meerdere mensen in één huis woont moet je hem zeker vaker vervangen. Het liefst elke dag.

5. Badmatten

Dagelijks loop je er tientallen keren overheen: je badmat. Al die voeten nemen alle viezigheid mee uit de rest van het huis. Daarom kun je het beste je badmat een keer in de week vervangen. Zit je liever niet zonder? Zorg dan dat je een tweede badmat in huis hebt.

6. Douchegordijn

Met een douchegordijn is het altijd een beetje tricky om in te schatten wanneer je hem nu moet wassen. Eens in de drie maanden is de suggestie, maar je kan ook zelf goed kijken wanneer jij denkt dat hij gewassen moet worden. Zorg wel dat hij goed droog is voordat je hem weer terug in de badkamer hangt.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty