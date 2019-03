Bang in de liefde? Zo kom je van die bindingsangst af

Liefde is een raar iets: je kunt ernaar verlangen, en er tegelijk bang voor zijn. Het kan ertoe leiden dat je relaties afhoudt, of onbewust kapotmaakt.

Bang om je vrijheid te verliezen en moet je er niet aan denken om samen te gaan wonen of te trouwen? Allemaal dingen die ervoor zorgen dat je je best doet om afstand te houden in relaties of het zelfs vermijdt. Soms komt bindingsangst voort uit verlatingsangst: je bent zo bang je over te geven aan een ander, omdat je niet gekwetst wil worden, dat je anderen op afstand houdt. Bijvoorbeeld door iets wat in het verleden is gebeurd.

Zo kom je er vanaf:

Ga het aan

Om het patroon te doorbreken moet je juist je angst leren aan te gaan. Ontdek wat de reden is waarom je last hebt van bindingsangst. Hoe komt het dat je afstand bent gaan houden? Ren niet weg

Als je de oorzaak van jouw bindingsangst kent, kun je langzaam meer toenadering zoeken. Als je dichtbij komt, kun je de neiging krijgen de ander af te wijzen en het op een rennen te zetten, maar het is beter om het gewoon te ervaren en je er niet tegen te verzetten. Rouw

Onder bindingsangst zit vaak oude pijn, waar je jezelf tegen probeert te beschermen, maar de pijn gaat pas weg als je ‘m durft te voelen. Daarna ontstaat er ruimte voor een nieuwe ronde in de liefde, met nieuwe kansen.

Beeld: iStock