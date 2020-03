Goed nieuws voor alle thuiszitters: bankhangen is zo slecht nog niet

Het coronavirus gooit roet in ons sociale leven. Concerten, theatervoorstellingen en grote evenementen als het Songfestival en het EK voetbal worden afgelast of uitgesteld en zelfs scholen en horecagelegenheden zijn dicht. Ook moet je je sportavonden verruilen voor avonden op de bank. Toch blijkt dat helemaal niet zo erg.

Voor wie enorm opkijkt tegen al die weken op de bank doorbrengen en in de veronderstelling is dat dat niet goed een mens kan zijn, hebben we goed nieuws. Het blijkt dat je juist heel gezond bezig bent als je met een dekentje en een kopje thee neerploft op je fijne driezitsbank.

Calorieën verbranden

Je stofwisseling heeft hier alles mee te maken. Het is zo dat je ’s avond automatisch calorieën verbrandt. Ja, je leest het goed. Je hoeft dus helemaal niet na je drukke volle dag een work-out in te plannen. Het beste is om dat in de ochtend te doen, en na het avondeten heerlijk op de bank gaan hangen.

Regelmaat

Uit verschillende experimenten blijkt dat je vanaf het einde van de middag tien procent meer verbrandt als je rust neemt, dan wanneer je dat ’s morgens vroeg doet. Ook zou regelmaat wonderen verrichten. Hoeveel vet je opslaat of verbrandt, wordt dus niet alleen beïnvloed door je eten, maar ook door de rust die je pakt. Dus zonder schuldgevoel hangen op die bank de komende weken (maar snack wel met mate)!