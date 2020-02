Stel je hebt weekend en stel dat je nergens zin in hebt behalve in bankhangen en het vierde seizoen van Friends opnieuw kijken. Hoe voorkom je dan dat een knagend schuldgevoel je bekruipt?

Wees friends voor jezelf

Een tijdje terug schreven we hier op VIVA.nl over ‘me-kend-vieren’. Oftewel: de kunst van je weekend zodanig indelen dat het volledig aan jou en alleen aan jou is gewijd. Laten we er voor het gemak even vanuit gaan dat je sindsdien me-kends hebt gepland vol met slechte films en bankhangdagen. Had je dan ook stiekem last van een knagend schuldgevoel? Had je tegen de tijd van The one with Rachel’s new dress-aflevering het idee dat je meer had kunnen doen, but you didn’t?

Dat schuldgevoel is makkelijk te verklaren, want op het weekend ligt nogal veel druk. Feit is namelijk dat we meer werken dan dat we vrij zijn en we meer missen dan dat we meemaken. Om die reden moet het van vrijdagavond tot en met zondagmiddag leuk zijn. Met een betere wil: het weekend moet fantastisch zijn. Die nieuwe hotspot moet bezocht worden, de nieuwe speciaalbiertjes moeten worden geproefd en dan is er nog die escape room waar je wijn moet drinken. Anders fomo en tel je niet mee. Bankhangen is uit den boze! Zodoende ligt er op het weekend veel druk en is er dus het me-kend, waarin je bewust uit de oneindige ratrace stapt. Maar dan komt dat schuldgevoel om de hoek kijken.

De gouden tip

De gouden tip om te genieten van een relaxte zaterdag of zondag, waarop je vrijwel niets productiefs doet? Komt ‘ie: niet nadenken over wat je allemaal had kunnen doen. De was opruimen, sporten, lezen, solliciteren, het komt allemaal wel weer. Af en toe luieren is geen luxe, maar een noodzaak. Je lichaam en geest hebben tijd nodig om uit te tunen. Tijd waarin je he-le-maal niets hoeft. Tijd waarin je alleen maar naar Rachel’s new dress (seizoen 4, aflevering 18) hoeft te kijken. Want het mooiste van alles: wedden dat je aan het begin van de werkweek twee keer zo productief bent omdat je helemaal uitgerust bent? Wedden dat je vol nieuwe ideeën zit?

Go bankhangen

Dat is juist de kunst van me-time: durven kiezen voor jezelf en durven toe te geven aan je luiheid. Op de bank zitten voelt al snel als verloren tijd, maar met jezelf uitputten om continu volop mee te draaien verlies je uiteindelijk nog meer tijd.