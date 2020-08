Ben jij een vroege vogel of nachtbraker? Dit zegt jouw bedtijd over je persoonlijkheid

Ben jij niet in (of uit) bed te krijgen? Onze bedgewoonten verschillen niet voor niks van elkaar. De ene heeft zeker acht uur slaap nodig, de ander maar vier. Wat zegt jouw bedtijd eigenlijk over je persoonlijkheid?

Voor zowel de vroege vogels als de nachtbrakers valt een hoop te zeggen. Laten we er eens dieper induiken. Dít is wat je bedtijd zegt over je persoonlijkheid.

Bedtijd

21.00 uur

De enige, echte vroege vogel. Jij bent zo iemand die de dag fluitend begint. Een rondje hardlopen of naar de yoga, in de ochtend floreer jij. Je leeft een gezond leven, wil zoveel mogelijk aan je dag hebben en toch je acht uur slaap halen. Nou, dat doe je dus zo, door om 21.00 uur naar bed te gaan.

22.00 uur

Hallo huismus! Jij vindt het maar wat gezellig om lekker thuis te blijven. Je kookt een lekker maaltje voor jezelf, zet je favo serie op en hoeft nergens meer heen. Dinerparties en vrijmibo’s zijn niet voor jou weggelegd, hoewel je er af en toe (voor de vorm) je gezicht laat zien.

23.00 uur

Dit tijdstip zal voor de meesten gelden. Er is natuurlijk geen streven naar een specifiek tijdstip, maar dit is wel een netjes gemiddelde. Maar de vraag is: slaap jij écht om 23.00 uur of lig jij stiekem nog uren sociale media door te scrollen? Je probeert wellicht genoeg uur te slapen, dat blijkt moeilijker dan gedacht na een drukke dag.

00.00 uur

Jij vindt het belangrijk om na een lange werkdag een beetje tijd voor jezelf te hebben. Dat begrijpen we! Je hebt tijd nodig om te relaxen en ook al weet je dat dit tijdstip eigenlijk te laat voor je is, maakt dat je niet uit. Er is namelijk tijd om te Netflixen, een boek te lezen en jezelf in de watten te leggen. Zo weet je zeker dat je pas gaat slapen wanneer je er echt klaar voor bent.

01.00 uur

Ga je pas om 01.00 uur slapen? Dan ben je een echte treuzelaar en uitsteller. Nog even de was, wat opruimen of schoonmaken. Of nog erger: urenlang in je mobiel verdwijnen. Tja, dat noemen we toch echt uitstelgedrag. Hallo! Het is bedtijd! Ga eens slapen!

02.00 uur

Hallo nachtbrakers onder ons. Dit zijn de fanatieke seriekijkers en boekenlezers. Toegegeven, het is ook lastig jezelf uit een verhaal te rukken, nét wanneer het spannend begint te worden.

03.00 uur

Als je de dag om 9 uur begint, is dit geen goed idee. Maar anders is het echt geen slechte zaak. Deze groep kenmerkt zich namelijk door een overload aan energie. Echte creatievelingen die pas ’s nachts tot leven komen. Dat is alleen maar mooi natuurlijk, zolang je er zelf geen last van hebt.

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash