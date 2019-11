Bekende vloggers burn-out ondanks, of dankzij, hun succes op YouTube

Als vlogger tienduizenden volgers aan je binden is voor velen een droom. Maar al die bekendheid levert vloggers ook een constante druk om te presteren op, die teveel kan worden en kan zorgen voor een burn-out. Stuk TV-presentator Stefan Jurriëns gaf vorige week aan een pauze te nemen van social media.

Burn-out is geen gek fenomeen meer. Zeker onder millenials is het een veel voorkomend probleem. Dat Youtubers er nu ook (zichbaar) last van krijgen is dus niet gek. Want naast Stefan Jurriens trokken ook andere bekende vloggers als Bibi Breijman en beautyblogger Vera Camilla zich de afgelopen jaren tijdelijk terug van social media.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stefan Jurriëns (@stefanstuktv) op 10 Nov 2019 om 3:35 (PST)

La La land

Dat burn-out zoveel onder millenials (geboren tussen 1980 en 2000) voorkomt, heeft te maken met de overtuiging onder deze groep dat het leven maakbaar is. Als je maar hard genoeg werkt, kun je succesvol en gelukkig zijn. En als je dat niet bent, ligt dat dus aan jezelf. De verwachtingen zijn hoog van wat je op jonge leeftijd allemaal bereikt moet hebben. Een goede baan, perfecte relatie, je moet veel van de wereld zien en er altijd om door een ringetje te halen uitzien. Dat in combinatie met social media, waar leeftijdgenoten alleen hun succesverhalen delen, maakt een giftige cocktail.

Uit het oog..

Voor bekende Youtubers komt daar nog wat bij. Zij delen hun privé-leven met duizenden anderen en kunnen diens onverbloemde kritiek erop online terug lezen. Daarnaast is er een strak upload-schema (want hoe minder je te zien bent, hoe sneller je vergeten wordt) en moet elke video natuurlijk nóg beter zijn dan de laatst gepubliceerde. Dat bekende vloggers burn-out raken is dus helemaal niet raar.

Loslaten

Psycholoog Thijs Launpach schreef een aantal boeken over stress onder millenials en geeft aan dat het veranderen van verwachtingen de beste pil is tegen het social media geweld. ‘Het gaat er niet om dat je voor je dertigste je verwachtingen van jezelf hebt ingelost, maar dat je met vallen en opstaan leert wie je bent.’

Lees ook: Psychiater aan het woord: ‘Zie je burn-out maar als een geschenk’