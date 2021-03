Vanaf kinds af aan zei mijn moeder het al: ‘Ga ’s avonds nooit alleen de straat op’. En tot op de dag van vandaag (28 lentes jong) is dat er goed ingeramd. Belachelijk eigenlijk dat wij vrouwen niet veilig over straat kunnen! Maar ok, girl we got you. Ga je toch de straat op (begrijpen wij), dan kan je je hiermee beschermen en/of verdedigen. #AppMeAlsJeThuisBent

Lees ook: ‘De keren dat ik in onveilige situaties kwam omdat mannen zich opdrongen zijn niet op twee handen te tellen’

Een sleutel dient natuurlijk prima als boksbeugel (Thanks mam!). Maar er zijn ook een hoop middelen, die je speciaal ervoor kan gebruiken. Randy Mulders (32) richtte tweeënhalfjaar geleden samen met broer Michael de website VeiligStappen.nl op, daar verkoopt hij een arsenaal aan beschermingsmiddelen en zelfverdedigingsmiddelen.

Mulder zag op Discovery Channel een documentaire over het drogeren via drankjes en verkrachting. Van daaruit wilde hij iets doen tegen seksueel overschrijdend gedrag. ‘Maar dat was natuurlijk niet het enige probleem’, legt hij uit. ‘Daarom zijn wij producten gaan verzamelen die je in verschillende situaties kan gebruiken. Eigenlijk is het ultieme doel natuurlijk dat wij niet meer nodig zijn. Tot die tijd bieden we van alles.’

Een aantal producten op een rij:

Rode verf

Het alternatief voor pepperspray is zelfverdedigings spray. Of eigenlijk is het verf! Rode verf om precies te zijn. Het spul is heavy. Niets voor niets number one op de (verkoop)lijst. ‘Zodra het op de huid komt, krijg je het er niet meer af’, zegt Mulders. ‘Pas als je vervelt. Op die manier identificeer je de dader.’ Got ya! Ander tipje van de oprichter: ‘DNA spray’, zegt ie lachend. ‘Want die stinkt enorm.’





Nood fluitje

De rape whistle (noodfluitje) is een effectieve manier om alarm te slaan als je je onveilig voelt. In paniek fluit je op het aluminum ding en binnen mum van tijd heeft iedereen door dat er iets is. Het fluitje is harder dan 125 decibel. Het persoonlijke alarm voor aan je sleutelhanger komt daar nog bovenuit zelfs, 130 decibel slaat het ding uit.

Metalen ministick

Voor het verdedigen zelf wordt harder geschut ingezet. Zo is er een Kubotan sleutelhanger, speciaal ontworpen door vrouwelijke agenten. De Kubotan is niks meer dan een metalen gedraaide ministick met inkepingen. Je kan hem gebruiken bij een hand- of wurggreep, door te steken of drukken op drukpunten. Handig: de stick is compact en je kan hem dus makkelijk aan je sleutelbos vastmaken. Leuk detail: je kan kiezen voor een kek kleurtje.

Zelfverdedigings pen

Een andere optie is de zogeheten ‘tactische zelfverdedigings pen’. Op het eerste oog lijkt het een normale pen. Je kan er gewoon mee schrijven, maar aan de andere kant heeft de pen een vlijmscherpe punt waarmee je door glas heen kunt slaan. En dankzij de inhammen, blijft het DNA van die engerd ook nog zitten! Hoog Inspector Gadget- halte, al zeggen wij het zelf.

Monkey Fist

Nog zo’n gevaarlijk ding, is de Monkey Fist Zelfverdedigings sleutelhanger. Ook wel ‘apenvuist’ of ‘keesje’ genoemd. De vuist is gemaakt van geweven parachute koord met een stalen bal erin. Als je met dit venijnige balletje slaat, heeft je belager zeker een pijnlijke plek. Note to self: niet mee spelen in je hand dus. O,ja dit ‘apenvriendje’ kan je matchen met je outfit. Of je nu kiest voor babyroze of zwart met rood, Je gaat gegarandeerd veilig (en modieus) over straat!

Welke zou jij kiezen om veilig over straat te gaan?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: VeiligStappen | Beeld: GettyImages