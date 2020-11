Dit is de belangrijkste eigenschap die jouw sterrenbeeld zoekt in een vriend

Sommigen ken je al via de kleuterklas, anderen dook je veel later op in een sportklasje. Je bent gelukkig nooit te oud om nieuwe vrienden te maken. En hoe ouder je wordt, des te sneller je ontdekt of iemand echt bij je past of dat je sjort aan een dood paard.

Vroeger heb je misschien weleens veel tijd besteed aan iemand die uiteindelijk helemaal niet bij je bleek te passen. Zonde, en het levert bovendien een boel teleurstellingen op. Naarmate je ouder wordt, voel je veel sneller aan of iemand qua karakter bij je past of niet. Als dan iemand ook nog eens het sterrenbeeld heeft dat matcht met de jouwe, valt alles op z’n plek.

Belangrijkste eigenschap

Weet je nog niet helemaal zeker wat voor jou de belangrijkste eigenschap is van een goede vriend? We hebben ze per sterrenbeeld voor je op rij gezet.

Ram

Jouw leven is een soort achtbaan. Je bent altijd op zoek naar nieuw avontuur en hebt dus iemand nodig die je vergezelt tijdens die escapades. Tegelijkertijd is het ook geen overbodige luxe om een vriend te hebben die op de rem trapt als je te hard van stapel loopt.

Stier

Je bent eigenwijs, maar ook loyaal. Je hebt even de tijd nodig om aan iemand te wennen, maar als je eenmaal zover bent doe je alles voor diegene. Dat maakt je soms wel wat koppig en gecompliceerd. Je hebt iemand nodig die bedachtzaam omgaat met je onvermurwbaarheid, maar ook net zo loyaal is als jij.

Tweelingen

Je bent een sociale vlinder die vaak het stralende middelpunt van het feestje is. Je hebt een vriend nodig die net zo fascinerend is als jij, iemand met wie je nooit raakt uitgepraat. Toch heb je ook iemand nodig die geeft om de echte jij en je doorziet. Ook wanneer het feestje voorbij is.

Kreeft

Je bent gevoelig en empathisch en geniet liever van de kleine dingen in het leven dan de grootste happenings. Je voert liever thuis een goed gesprek dan dat je in de lampen hangt, en een goede vriend vindt dat leuk aan jou. Maar die goede vriend moet je ook af en toe uit je comfortzone trekken en je verlegenheid te laten voor wat het is.

Leeuw

Jouw band met anderen is immens belangrijk voor je. Je wil graag dat je vrienden je bewonderen en een beetje tegen je op kijken. Jouw beste vriend vindt alles aan jou geweldig en pakt iedere kans om dat te vertellen. Maar die persoon moet je af en toe ook met beide benen op de grond houden wanneer je je ego iets teveel de vrije loop laat.

Maagd

Je bent van nature nauwkeurig, strategisch en bekommert je om andermans welzijn. Je gaat ver om ervoor te zorgen dat alles perfect is. Je hebt een vriend nodig die je perfectionisme waardeert en een helpende hand reikt. En die goede vriend zegt je ook wanneer het tijd is de boel de boel te laten.

Weegschaal

Blijvende en oprechte relaties onderhouden met anderen vind je een van de belangrijkste dingen in het leven. Je zoekt iemand die het concept beste vriend net zo serieus neemt als jij. Daarnaast ben je ongelooflijk sophisticated en charmant en past iemand die net zo elegant is goed bij je. Al moet je ook gewone met diegene een Turkse pizza kunnen eten na het stappen voordat het allemaal te hoogdravend wordt.

Schorpioen

Wanneer jij je bindt aan iemand, dan is dat voor het leven. Je hebt iemand nodig die het leuk vindt dat je zo gepassioneerd bent over vriendschap. Je bent mysterieus en schuwt de donkere kant van het leven niet. Een vriend moet die geheimzinnige inborst wel begrijpen, al is het ook fijn als die vriend je aanmoedigt je wat vaker kwetsbaar op te stellen.

Boogschutter

De wereld is jouw oester en je bent van plan iedere uithoek te ontdekken. Je beste vriend is iemand die aan je zij staat terwijl jullie samen ongedwongen ronddwalen. Je vriend is je partner in crime, maar ook de reden waarom je uiteindelijk toch weer huiswaarts keert.

Steenbok

Je bent competitief, ambitieus en hebt altijd de eyes on the prize. Een vriend motiveert je en inspireert je de beste versie van jezelf te zijn. Een vriend is een cheerleader voor je. Tegelijkertijd moet een vriend je kunnen zeggen wanneer je drang altijd de beste te willen zijn uit de hand loopt. Het leven draait niet altijd om winnen.

Waterman

Je bent quirky en excentriek en hebt een vriend nodig die past bij al die gekkigheid. Jullie hebben ontelbaar veel inside jokes en moedigen elkaars eigenaardigheden aan. Daarentegen heb je soms wel de neiging een tikkie pretentieus te zijn. Een vriend zegt je daarom ook wanneer het tijd is weer effe normaal te doen.

Vissen

Jouw fantasie kent geen grenzen. Je bent kunstzinnig en een gevoelig persoon. Een vriend is iemand die je inspireert en jouw ideeën waardeert. Een vriend moet ook in staat zijn je gevoelige hart af en toe te troosten of gerust te stellen. En als je wegdrijft van de realiteit, zorgt een vriend ervoor dat je weer wakker wordt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.