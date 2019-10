Belangst? Zo kom je er vanaf

Belangst kan heel vervelend zijn. Want maar mailtjes blijven sturen terwijl het met een telefoontje opgelost kan zijn, is natuurlijk best onhandig. Met deze tips kom je er vanaf.

Staat bij jou ook elke keer het zweet in je handen als je je mobiel moet pakken om te bellen? En vermijd je het liefst alle telefoontjes door tóch maar een appje of mailtje te sturen? Dan is er een grote kans dat je last hebt van belangst. Erg vervelend, zeker omdat je nu eenmaal soms niet onder een belletje uitkan.

Belangst

Maar no worries, je bent niet de enige. Wel 67 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar stuurt namelijk liever een berichtje dan dat ze bellen en 38 procent geeft aan het eng te vinden om te telefoneren. Om het probleem te tackelen moet je eerst bij jezelf nagaan waar de angst nu eigenlijk vandaan komt. Is het ooit ontstaan uit een slechte ervaring of ben je bang ongemakkelijk over te komen? Wanneer je naar de kern van jouw fear gaat, kun je dat proberen aan te gaan pakken.

Stalken

Hoe leer je hoe apparaten werken in de sportschool? Juist, door mensen een beetje te gaan bekijken hoe zij het doen. Met bellen doe je het net zo. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar door hen te ‘stalken’ zie je wat wel en niet werkt in een telefoongesprek.

Uitschrijven

Mocht je echt bang zijn niet uit je woorden te komen – zie stap 1: de angst om ongemakkelijk over te komen – dan kun je natuurlijk in grote lijnen al uitschrijven wat je wilt gaan zeggen. Laat wat ruimte vrij voor spontaniteit, maar door wat steekwoorden op papier te hebben staan, kun je daar altijd op terugvallen. Daarnaast: wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Waarschijnlijk niet zo heel veel.

Van uitstel komt afstel

Moet je al heel de dag écht een telefoontje plegen, maar ben je het aan het uitstellen tot het laatste moment? Grote kans dat je helemaal opgefokt bent tegen de tijd dat het zover is. Doe het meteen, zodat het geen groot ding wordt in je hoofd. Bel als het kan dan ook wanneer je alleen bent, zo kunnen mensen in je omgeving je verder niet afleiden of nog onzekerder maken.

Oefening baart kunst

Ook met dit geldt: oefening baart kunst. Bel dus eerst eens iemand waarbij je je volledig op je gemak voelt, zoals je moeder, je partner of een goede vriend(in). Ga vervolgens steeds een stapje verder. Afspraak maken bij de dokter? Dit doe je nu ook gewoon zelf (ja, we weten, nog steeds eng). Zo oefen je beetje bij beetje om steeds belangrijkere gesprekken te gaan voeren en wie weet pak jij over een tijd zonder angst jouw mobiel op om te gaan bellen. Ha!