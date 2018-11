Bella Hadid over haar graatmagere lijf: ieder lichaam is anders

Model Bella Hadid ligt (weer) onder vuur na het delen van foto’s van haar ultra slanke lichaam. Op een foto op Instagram laat ze zien dat ze aan het doorpassen is voor Victoria Secret, waar ze de modeshow voor zal gaan lopen. Ze schrijft erbij dat ze zich gelukkiger en gezonder voelt dan ooit.

De foto, waarop haar ribben duidelijk te zien zijn (gebruik te pijltjes aan de rechterkant van de foto om door de foto’s te scrollen), roept veel discussie op. Volgers noemen het ongezond en raden haar aan te gaan eten. Maar er zijn ook mensen die oproepen te stoppen het bodyshamen van mensen die dun zijn.

Hartstikke gezond

Bella Hadid schrijft bij de foto dat alle lichamen anders zijn en dus ook anders reageren op een gezond dieet en een sportieve levensstijl. De waarheid zal in het midden liggen. In 2017 deelde Bella ook een foto waarop dezelfde discussie ontstond. Op dat kiekje ligt ze in een rode bikini op het strand waar ook haar ribben prominent naar voren steken.

De foto die nu discussie oproept:

De foto uit 2017:

Dit bericht bekijken op Instagram Reflect and recharge 📍❤️🍒 Een bericht gedeeld door 🦋 (@bellahadid) op 2 Apr 2017 om 8:36 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagran, AD.nl | Beeld: ANP, Instagram