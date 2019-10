Slecht nieuws voor alle cosmetische klinieken die Kylie Jenner of Kim Kardashian-pakketten aanbieden. Ze zullen hun assortiment moeten aanpassen. Niet de gezichten van Kylie of Kim, maar Bella Hadid’s smoelwerk komt het dichtst in de buurt van perfectie.

Dat concludeert een Britse cosmetische chirurg die het gezicht van bekende modellen en andere sterren analyseerde aan de hand van de gulden snede, zo meldt de Daily Mail. ‘Bella Hadid Perfect Gezicht’ mag dus vanaf nu in de schappen.

Over die gulden snede, dat is een wiskundige maatstaf voor perfectie. Om je een hoop wiskundige gepraat te besparen, bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste. Kortom: het zorgt ervoor dat alles met elkaar in verhouding is.

Deze ‘goddelijke verhouding’ speelde een grote rol in de schilderkunst in de renaissance. Boegbeeld van de gulden snede is Leonardo Da Vinci, die de berekening zou hebben toegepast toen hij de Mono Lisa schilderde.

Bella Hadid en haar perfecte gezicht

Afijn, van Mona Lisa naar Bella Hadid. Volgens deze methode zou de half-Nederlandse Bella (die momenteel schittert in de Nederlandse Vogue met een shoot in het Rijksmuseum) op een perfectie-score van 94,35 procent komen. Dat is dus slechts 5,65 procent verwijderd van volledige perfectie. Oh wauw!

Op de tweede plaats in de lijst staat Beyoncé, met een score van 92,44 procent. De top 10 bestaat verder uit achtereenvolgens Amber Heard, Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry en Cara Delevingne.

Disclaimer

Wel even een disclaimer: Bella Hadid Perfect Gezicht staat inmiddels ook bekend als een van de boegbeelden van plastische chirurgie. Al sinds haar jonge tienerjaren laat ze aan zichzelf sleutelen, van neuscorrecties tot fillers tot botox.