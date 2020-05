Ben je een van deze sterrenbeelden? Dan ben je waarschijnlijk heel empatisch

Of je er nu in gelooft of niet, even lekker je horoscoop lezen, kan helpen om je verstand op nul te zetten. Je sterrenbeeld kan dan ook heel wat zeggen over je persoonlijkheid. Zou zouden deze tekens behoorlijk empatisch zijn.

Sterrenbeeld empatisch

Wanneer je een groot empatisch vermogen hebt, kun je je goed in iemand anders verplaatsen. Een onwijze kracht dus, maar het kan tegelijkertijd ook een valkuil zijn. Doordat je gevoelens van een ander kan overnemen, kan het soms ook even teveel worden. De onderstaande sterrenbeelden zullen dat gevoel vaker ervaren dan de rest van de tekens, maar tegelijkertijd kunnen ze zich dus ook ontzettend goed inleven in de situatie.

Kreeft

Kreeften zijn ontzettend trouw en daarnaast ook erg gevoelig. Niet alleen voel je jouw eigen emoties, ook kun je heel erg de sfeer om je heen ervaren. Denk aan iemand die niet in zijn of haar vel zit, of juist een gespannen situatie zodra je een ruimte binnenstapt. Je gevoel volgen is daarom erg belangrijk. Heb je de indruk dat je in actie moet komen voor iemand? Doe dat dan ook, zolang jouw eigen gesteldheid dat toelaat.

Maagd

Als Maagd ben je het waarschijnlijk wel beu om als overdreven praktisch, analytisch en nauwgezet te worden weggezet. Snappen we, maar het zijn niet per se slechte eigenschappen. Jouw empathie komt dan ook uit deze karaktertrekken voort: je zult eerst een situatie goed inschatten, en daarna pas oprechte bezorgdheid tonen. Als dingen niet gaan zoals gepland, kan dat best wel zorgen voor stress. Maar hee, schema’s maken kun je dan weer als de beste.

Vissen

Ben je Vissen? Dan ben je waarschijnlijk gevoelig en heel behulpzaam. Toch zul je je ook wel herkennen in de eigenschappen emotioneel, kwetsbaar en mysterieus. Je bent de hele dag bezig met je aanpassen aan de situatie, wat niet ten goede kan komen aan je eigen mentale stabiliteit. Toch kun je je ook uren verliezen in dagdromen en heb je heel wat artistieke talenten. Je hebt er geen moeite mee om grote offers te brengen of compromissen te sluiten, maar raak hierin jezelf niet kwijt.

Weegschaal

Sociaal, nieuwsgierig en altijd elegant: zo zou je jou ook wel kunnen omschrijven. Een Weegschaal zal er alles aandoen om het standpunt van een ander te kunnen begrijpen en past in een handomdraai zijn of haar humeur aan aan de omstandigheid. Dit sterrenbeeld kan dan ook onwijs goed zich verplaatsen in de belevingswereld van iemand en helpen waar nodig. Je ziet de wereld dus écht door de ogen van de person in need.

