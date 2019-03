Ben je empathisch, gevoelig voor emoties van anderen en snel overprikkeld? Hier komt het door

Ben je je bewust van subtiele signalen in je omgeving, heb je tijdens drukke dagen de neiging om je terug te trekken en ben je snel ontroerd door muziek of kunst? Dan is er misschien een kans dat je hooggevoelig bent. Dat noem je ook wel HSP (Highly Sensitive Person).

Overprikkeld

Wanneer je hoogsensitief bent, is je zenuwstelsel gevoeliger dan gemiddeld. Zintuiglijke prikkels en indrukken, zoals harde geluiden of pijn, komen sterker binnen. Wanneer de emmer overloopt dan is het ook meteen klaar. Je bent uitgeput en kan emotioneel reageren. Als HSP-er heb je een sterke behoefte aan harmonie en vrede en bent daardoor geneigd om je aan te passen aan wat verwacht wordt, met als resultaat dat je je eigen grenzen uit het oog verliest.

Niet begrepen

In onze hectische samenleving lijkt hoog sensitiviteit alleen maar nadelen te hebben. Iedereen is druk, spontaan en gezellig. Het kan voor hooggevoelige mensen lastig zijn om een plekje daarin te vinden en begrepen te worden door mensen die geen oog hebben voor hun gevoeligheid. Het gevolg is dan ook dat er spanningen kunnen ontstaan.

Lees hier het verhaal van Marisa, zij is hoogsensitief: ‘Ik acteerde dat ik een stressbestendige, koelbloedige zakenvrouw was.’

Herken jij jezelf hierin? Test het nu: je kunt het testje doen via deze link.

Bron: Hapinezz