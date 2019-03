Ben je snel jaloers? Dit zegt het over jouw vertrouwen in je partner

Je schreeuwt nog net niet ‘Wie was dat?!’ als jouw partner alleen al maar naar iemand zwaait. Een tikkeltje jaloers? Neuh, valt best mee. Maar wat zegt deze eigenschap eigenlijk over jouw vertrouwen in je geliefde?

Goed om te weten: een beetje jaloezie voelen is alleen maar heel normaal. Dat benadrukt ook Sarah Mirk, auteur van Sex From Scratch. Zij vertelt aan Elite Daily: ‘Jaloezie is een gewone en menselijke emotie. We demoniseren jaloezie omdat het zo slecht aanvoelt, maar het is in principe vergelijkbaar met andere gevoelens. Ik vind het veel gezonder om jaloezie te bekijken en ervan te leren, in plaats van het te negeren en te ontkennen.’

Relatie

Maar hoe zit het dan in een relatie? Want hoewel het dus een normale menselijke emotie is, kan teveel jaloezie weleens de deal breaker zijn voor jouw geliefde. Vertrouwen is dus heel belangrijk. Toch betekent het niet per definitie dat zodra je jaloers bent je jouw partner ook meteen niet vertrouwt. ‘Jaloezie en geen vertrouwen hebben, gaan niet hand in hand,’ vervolgt Mirk.

Alarmbel

Sarah legt uit: ‘Je moet jaloezie eerder bekijken als een alarmbel die afgaat wanneer er iets opspeelt waarover jij onzeker bent. Denk na over wat dat gevoel oproept.’ Wanneer het jaloerse gevoel dus binnen jezelf zit, kun je het ook alleen maar oplossen door te kijken naar de oorzaak. Heeft jouw vertrouwen ooit een flinke knauw gekregen en ben je bang dat je huidige lief je ook weer bedriegt? Praat erover en leg uit waarom bij jou dit gevoel ontstaat. Communicatie is écht key in een relatie.

Bron: HLN | Beeld: iStock