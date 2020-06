Benen wijd of juist over elkaar: je zithouding vertelt heel wat over je persoonlijkheid

Of je nu met je benen over elkaar zit of juist een beetje opzij, je doet het misschien onbewust. Toch zegt je zithouding heel wat over je persoonlijkheid. Ja, echt.

Hoewel je misschien denkt dat er heel wat variaties zijn, kun je eigenlijk slechts vijf verschillende zithoudingen onderscheiden. Van knieën bij elkaar tot juist de benen wijd: het vertelt je heel wat over je persoonlijkheid.

Knieën bij elkaar, benen uit elkaar

Eigenlijk vorm je een soort driehoek met je benen. Je knieën zitten dan wel bij elkaar, maar je onderbenen wijzen juist weer de andere kant op. Herken je jezelf hierin? Dan ben je waarschijnlijk een charismatisch, creatief, spontaan, maar ook impulsief persoon. Lang wikken en wegen over die belangrijke keuze is dan ook niet zo jouw ding. Doordat je makkelijk in de omgang bent, los je veel van de problemen die hierdoor ontstaan in een handomdraai weer op. Ook aan vrienden heb je geen gebrek!

Benen over elkaar heen

Jij zit het liefst met je benen over elkaar. Dat je aan het eind van de dag wat slaperige voeten hebt, neem je maar wat graag voor lief. Het betekent namelijk ook dat je een rijke fantasie hebt en heerlijk kunt wegdromen. Je vertrouwt op je gevoel en legt makkelijk nieuwe connecties. Saai? Dat is het zeker niet met jou. Je empatisch vermogen is groot, maar dat betekent ook dat je jezelf iets te vaak op de tweede plaats zet. Niet meer doen!

Wijdbeens

Wijdbeens zitten is natuurlijk hartstikke comfortabel. Wel betekent het dat je een ietsjepietsje chaotisch kan zijn en stilzitten komt ook niet helemaal in jouw woordenboek voor. Oeps, heb je er weer iets uitgeflapt wat niet helemaal zo tactisch was. Je gaat lekker op een omgeving met veel prikkels, ondanks dat je een korte spanningsboog hebt. Maar wat tegengas op z’n tijd kun je ook wel gebruiken!

Rechter dan recht

Jij zit altijd netjes recht op je stoel. Nee, draaien en benen wiebelen zit er voor jouw kalme persoonlijkheid niet in. Dit komt mede omdat je van orde en regelmaat houdt. Roddelaars houd je liever op afstand en je zult dan ook niet snel het achterste van je tong laten zien. Je huis is dan ook altijd spic en span, net zoals jijzelf trouwens. Te laat komen? Gaat echt niet gebeuren. Bij jou is alles tot in de puntjes geregeld.

Opzij, opzij, opzij

Jouw benen heb je net iets meer opzij wanneer je zit. Nog steeds een nette houding, maar geeft vooral ook aan dat je heel doelgericht bent. Je weet wat je wilt en als je het doet, doe je het goed. Nee, niets minder dan perfect voor jou en het lukt je op deze manier dan ook goed om doelen te bereiken. Toch zit daarin ook een grote valkuil: je rent al snel voorbij aan wat je al hebt. Kritiek is misschien lastig, maar helpt je wel om verder te komen in het leven.

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash