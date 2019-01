Deze beroepen krijgen het meest te maken met (seksuele) intimidatie op de werkvloer

We mogen met de #MeToo-beweging dan hard ons best doen seksueel misbruik de kop in te drukken; op de werkvloer is intimidatie nog aan de orde van de dag. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS en TNO.

Een op de vijf werknemers krijgt ooit te maken met intimidatie op de werkvloer. Zes procent ervaart ongewenste seksuele aandacht, geweld of pesterijen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. Het onderzoek richt zich niet op intimidatie door eigen collega’s, maar op wangedrag van buitenstaanders: bijvoorbeeld klanten, patiënten of leerlingen.

Lees ook: VIVA onderzoekt: 39 procent van de vrouwen ondervindt seksuele intimidatie op de werkvloer

Zorgmedewerkers

Vooral werknemers in de zorg komen slecht uit het onderzoek – en dan met name maatschappelijk werkers, waarvan maar liefst 54% ooit geïntimideerd werd door klanten of patiënten. Daarna volgen gespecialiseerde verpleegkundigen (51%) en artsen (50%). Werknemers uit de ICT-wereld zijn het veiligst: van alle beroepsgroepen hebben zij met 7% de minste last van intimidatie op de werkvloer.

Hieronder vind je de complete lijst van beroepssectoren, gerangschikt op basis van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Zorg en welzijn (52,4%) Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch (39,5%) Pedagogisch (27,5%) Commercieel (27,2%) Dienstverlenend (24,5%) Transport en logistiek (18,7%) Managers (16,9%) Bedrijfseconomisch en administratief (16,6%) Overig (12,7%) Creatief en taalkundig (11,2%) Agrarisch (9,9%) Technisch (9,3%) ICT (6,8%)

Seksuele aandacht

Ook als we specifiek kijken naar seksuele intimidatie, staan zorgmedewerkers er het slechtst voor. Maar liefst 32% van de verpleegkundigen krijgt te maken met ongewenste seksuele aandacht, gevolgd door 27% van de verzorgenden. Ook kelners en barpersoneel hebben relatief vaak te maken met seksuele aandacht op de werkvloer (21%).

Een jaar geleden deed ook VIVA onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer onder ruim vijfhonderd vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. Het resultaat: een reeks schokkende cijfers. Hier kun je het onderzoek teruglezen.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.