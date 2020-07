Zonliefhebbers opgelet: zo bescherm je je haar tegen de zon

Ook je haarkleur kan veranderen door de zon, zee en chloorwater. Zo vervaagt je kleur sneller en verdwijnt de glans. Voor je hoofdhuid is de zon ook bepaalt geen pretje. Hoewel je haar ervoor zit, kan je hoofdhuid door de zon nog steeds verbranden. Dit heeft weer een negatief effect op je haarwortels. Merk je dat je hoofdhuid vet wordt van de zon? Dat kan kloppen! De hitte stimuleert de aanmaak van talg. Hierdoor worden je haar en hoofdhuid sneller vettig. Goed om te weten: was je haar niet te vaak. Ook al voelt het natuurlijk om je haar te wassen wanneer je vet haar hebt, is het niet goed voor je haar. Je droogt je haar uit wanneer je het te vaak wast. En hoe droger je haar, hoe sneller je gespleten haarpunten krijgt.

Je haar beschermen

Het beste bescherm je je haar door het níet bloot te stellen aan de zon. Draag een hoed of sjaal, zo voorkom je ook dat je hoofdhuid verbrand. Een win-win situatie!

Wil je toch gewoon met je haar lekker los de zon in (wat we heel goed snappen). Vermijd dan het gebruik van andere hitte producten. Laat de stijl- of krultang even voor wat het is en het liefst de föhn ook.

Ook haarverf kan je beter links laten liggen. Het is al niet heel goed voor je haar, laat staan wanneer je na een verfbeurt een paar weken de zon ingaat. Hetzelfde geldt voor het permanenten of straighten van je haar. Dat mag weer in de winter!