Als je niet op een roze wolk zit tijdens je zwangerschap: is dat erg?

De een beweert op een roze wolk te leven, terwijl de ander dat helemaal niet zo voelt. Forummer ‘Just_sabina’ is nu negen weken zwanger en had verwacht dat zij inmiddels wel op die roze wolk zou zitten, maar niets is minder waar. Ze vraagt zich af of anderen dit herkennen en of zij tips voor haar hebben.

‘Just_sabina’: ‘He meiden. Ik ben op dit moment precies negen weken zwanger. De baby is volledig gepland. Ik schrijf vaak mee in andere topics maar daar voel ik mij niet helemaal thuis: waar iedereen op een roze wolk zit, zit ik dit niet. Vanaf week vijf van de zwangerschap begon ik extreem te piekeren en voelde ik mij erg somber. Dit heb ik helaas nog steeds waardoor ik slecht blij kan zijn. Ik had verwacht dat zodra ik zwanger was ik lekker in tijdschriften zou gaan neuzen en weg zou zwijmelen bij babypakjes. Maar helaas is dit dus niet helemaal zo. Inmiddels heb ik mij aangemeld bij de pop poli. Totdat ik daar terecht kan loop ik bij een psycholoog.

'Eames6': 'Roze wolk? Nooit op gezeten. Had ik ook niet verwacht. Zwanger zijn is natuurlijk best een bijzondere periode, maar de wereld eromheen gaat gewoon door. Met een beetje geluk ben je misselijk en erg moe, dus nee geen roze wolk. Maar goed, ik ben van nature dan ook extreem nuchter.'

'_Lady_': 'Ik ben voor de derde keer zwanger en heb nog nooit op een roze wolk gezeten. Wel ben ik heel blij en gelukkig met mijn zwangerschap en kinderen. Ik kan er ook echt momenten van genieten. Ik heb nooit last gehad van somberheid en extreem piekeren. Maar ik denk dat het goed is dat je hulp gaat krijgen. Hopelijk gaat het later in de zwangerschap wat beter.'

'Van1naar3': 'Het is voor iedereen anders. Het is belangrijk dat je bij je eigen gevoelens blijft. Waar iedereen altijd roept dat je ervan moet genieten (betrap ik mijzelf ook op), is het soms ook wat minder genieten. Je lijf verandert, hormonen komen opzetten en alles is nieuw en overweldigend. Bij de eerste voelde ik mij negen maanden top. Maar nu schommelt dat enorm. De enige tip die ik je kan geven is: laat het los. Voel je zoals je je voelt en laat die termen roze en zwarte wolken varen. We zijn nu eenmaal niet programmeerbaar.'

'Anoniem05101025': 'De roze wolk heb ik ook niet meegemaakt. Natuurlijk heb ik goede momenten gehad. Maar ik heb ook dieptepunten gehad. Inmiddels ben ik vier dagen overtijd. Ik hoop dat het na de bevalling allemaal wat beter wordt. Maar eigenlijk geloof ik daar niks meer van. Tijdens mijn zwangerschap heb ik hulp gezocht bij een psycholoog. Ik merkte dat ik tijdens deze sessies open was over mijn gevoel en dat veel meer mensen deze gevoelens ook zo ervaren. Probeer je niet te schamen. Je bent echt niet de enige en praten helpt.

'Mermaid89': 'Heel herkenbaar. De eerste zwangerschap liep bij mij voorspoedig en heb ik nergens last van gehad. De tweede zwangerschap heb ik vanaf het begin geen roze wolk gekend. Ben nu 27 weken zwanger en het voelt als 'overleven'. Ik heb te laat aan de bel getrokken omdat ik dacht dat het vanzelf wel over zou gaan. Ben nu bezig om te kijken welke hulp ik nodig heb. Heel knap dat je het zo vroeg al aanpakt, het gaat je wel lukken.'

'Miss-Bolo': 'Wel herkenbaar hoor. Ik heb ook gepiekerd. Ik vroeg mijzelf af of ik het wel kan en of we er goed aan doen. Al dit piekeren werd bij mij minder toen ik een buikje begon te krijgen. Maar een roze wolk is er nooit geweest. Die 'roze wolk' zou eigenlijk afgeschaft moeten worden en vrouwen zouden eerlijk tegen elkaar moeten en kunnen zijn dat het soms gewoon zwaar kut is. Zelf heb ik iedereen altijd de waarheid verteld als ze vroegen hoe het met mij ging, ook als het iets minder goed ging. Oh en alvast heads up… die "roze wolk" is er ook niet na de bevalling. De liefde groeit langzaam. Het gaat allemaal helemaal goed komen.'

