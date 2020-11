Lig je vaak maar te woelen en te draaien in je bed voor je in slaap valt of word je ’s ochtends juist ontzettend vroeg wakker? Dan ga je misschien wel op een verkeerd tijdstip slapen. Dít is de beste bedtijd voor jouw sterrenbeeld.

Je geboortedatum en jouw element vertelt je precies wanneer je het beste in bed kunt duiken.

Verschillende elementen

Een Boogschutter met een Waterman vergelijken is zo ongeveer hetzelfde als appels met peren vergelijken. Niet te doen, dus. Niet alleen verschilt het karakter van deze sterrenbeelden als dag en nacht, ook verschilt hun slaapritme daardoor ontzettend. De onrustige, impulsieve Boogschutter is het element ‘vuur’ en de zachtaardige, dromerige Waterman is – niet geheel verrassend – het element ‘lucht’. Hierdoor hebben deze sterrenbeelden een ander dag- en nachtritme, en dus ook een andere ideale bedtijd.

Ram, Leeuw en Boogschutter (vuurelement)

De sterrenbeelden Ram, Leeuw en Boogschutter zijn allemaal vuurelementen. Ze zijn ontzettend ondernemend, actief en sociaal en kunnen vaak maar moeilijk stilzitten. Hierdoor zou je denken dat ze prima laat naar bed kunnen gaan, maar een vroeger tijdstip past ze beter. Dit komt omdat ze overdag vaak zó druk zijn, dat ze ’s avonds al snel uitgeput op de bank ploffen. Het ideale tijdstip is voor deze vuurelementen dan ook al rond 22:00 uur.

Stier, Maagd en Steenbok (aardetekens)

Voor dit sterrenbeeld is regelmaat, structuur en duidelijkheid erg belangrijk. Van onverwachtse veranderingen houden de Stier, Maagd en Steenbok niet, en dus is ook een vaste avondroutine en bedtijd het beste voor hen. Wat de tijd precies is maakt voor het aardeteken minder uit, mits het maar op een vast tijdstip is én de acht uur slaap aangetikt wordt. Rust, reinheid en regelmaat, dus.

Tweelingen, Weegschaal en Waterman (luchtelement)

Tweelingen, Weegschaal en Waterman hebben het element ‘lucht’ en waaien dus letterlijk gemakkelijk met alle winden mee. Ze kunnen erg goed tegen veranderingen en hebben weinig structuur in hun dag nodig. Voor deze sterrenbeelden is een vaste bedtijd dan ook niet nodig. Ze kunnen prima wat later gaan slapen en pas rond middernacht onder de wol duiken, zonder de volgende dag knorrig te zijn.

Kreeft, Schorpioen, Vissen (watertekens)

Voor dit sterrenbeeld is het geen probleem om laat naar bed te gaan. Integendeel. De Kreeft, Schorpioen en Vissen staan erom bekend echte nachtdieren te zijn en bloeien helemaal op als de zon is ondergegaan. Voor watertekens is het dan ook geen uitzondering op de regel om pas ná middernacht in bed te kruipen. Het enige nadeel? Je raadt het al; de wekker die ’s ochtends wél gewoon vroeg afgaat. Om slaaptekort te voorkomen, is het voor dit element dan ook aan te raden ’s avonds een ontspannen bad te nemen of wat 15te lezen, zodat de slaperigheid wellicht iets eerder op komt zetten.

