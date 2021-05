Op naar een date met het tuincentrum: dit zijn de 7 beste indoor planten

Planten in huis geven kleur, zuurstof en zien er in het geheel gezellig uit. Als die planten geen dorre, bruine bladeren hebben that is. Daarom is het zaak niet rücksichtlos het tuincentrum leeg te trekken, maar een plant te kiezen die past bij je huis.

Daarom hebben we op een rij gezet welke indoor planten het niet alleen binnenshuis goed doen, maar ook nog mooi zijn en zorgen voor een beetje variatie in je urban jungle.

1. De zenzi plant

De zenzi is zo’n beetje onverwoestbaar. Deze plant past zich makkelijk op verschillende lichtgradaties aan en heeft maar weinig water nodig. Ideaal dus als je een huis hebt zonder veel natuurlijke lichtinval.

2. De monstera

Vriend van menig hip koffietentje en dito kapper: de monstera. Met z’n weelderige bladeren is deze plant een blikvanger waarmee je iedere kale hoek aankleedt. Geef de monstera wekelijks een beetje water en vergeet ‘m niet regelmatig af te stoffen.

3. De lepelplant

De lepelplant is een echte luchtzuiveraar die als extra bonus weinig onderhoud nodig heeft en zich makkelijk aanpast. Ideaal voor thuis én kantoren omdat-ie het ook prima doet onder kunstmatig licht. De lepelplant kun je zelfs in de badkamer kwijt. Houd ‘m in ieder geval uit direct zonlicht en water eens per week.

4. Dracaena Limelight

Wederom ideaal als je weinig lichte hoekjes in hebt: de dracaena limelight. Deze grote jongen heeft weinig liefde nodig en gedijt het best op plekken waar weinig (natuurlijk) licht komt.

5. Tiengebodenplant

Tof als je het leuk vindt om een plant met een snuf kleur in huis te halen is die tiengebodenplant. Deze plant groeit rap en kan tegen een stootje. Plaats de plant op een plek met indirect zonlicht of weinig direct licht. Alleen water geven wanneer de grond droog voelt.

6. Kalanchoë

Warm, koud, warm, koud… als de temperatuur bij jouw thuis nogal eens fluctueert, is de kalanchoë een topper. Deze fleurige vriendin gedijt in een droge omgeving en past zich makkelijk aan op verschillende temperaturen.

7. Kwartjesplant

De kwartjesplant is erg geschikt als je weinig natuurlijk lichtinval hebt. Ook een ideaal ding als je niet geboren bent met groene vingers: alleen af en toe wat water geven is voldoende. Deze langzame groeier houdt wel van een maandelijks drupje plantvoeding. Verder is-ie erg moeilijk dood te krijgen en kun je dus heel lang genieten van die grote groene bladeren.

