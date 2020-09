Dit zijn de beste ovulatie-apps om (niet) zwanger te worden

Zwanger worden is niet altijd even makkelijk. Naast het ‘testen’ van je vruchtbaarheid kun je ook bijhouden wanneer je het meest vruchtbaar bent, oftewel: wanneer de kans om zwanger te worden het grootst is. En daar zijn inmiddels een hoop apps voor. Ben je op zoek naar goede ovulatie apps?

Wij weten raad.

Dit zijn de beste varianten voor je op een rij:

Ovulatie-apps: dit zijn de beste

Wat doet een ovulatie-app precies? De app dient als een soort planningtool, waarmee je kunt zien wanneer jouw vruchtbare dagen zijn. En dat kan natuurlijk goed van pas komen als je (niet) zwanger wil worden, maar ook als je graag je menstruatiecyclus in de gaten houdt. Bedenk wel: apps kunnen je een nauwkeurige indicatie geven, maar ze zijn nooit 100 procent betrouwbaar (en al helemaal niet als vorm van anticonceptie).

Dit zijn de beste apps op een rij – probeer ze uit en kom erachter welke voor jou het fijnst werkt.

Period Tracker

Deze app ziet er niet alleen mooi uit, maar je kunt er ook heel veel mee. Niet alleen houdt ‘ie je menstruatiecyclus bij, ook kun je je temperatuur ermee meten en je afscheiding en symptomen bijhouden. Er bestaat ook een simpelere versie van, Period Tracker Lite.

Flo Tracker

Naast je vruchtbaarheid ook je slaap, voeding en fitness tracken? Dat kan met Flo Tracker. Deze app werkt ook met Google Fit en Fitbit, dus da’s helemaal mooi.

Glow

Ook deze app is een lust voor het oog, maar biedt daarnaast ook zóveel meer. Je kunt er van alles mee bijhouden, van je stemming tot medicijngebruik. Daarnaast is Glow handig als je vruchtbaarheidsbehandelingen als IVF of IUI ondergaat.

Natural Cycles

Eén van de manieren om je vruchtbaarheid te tracken is door middel van je temperatuur meten. En dat is precies wat deze (wetenschappelijk geteste) app doet. Meet elke ochtend je temperatuur onder je tong, geef het door aan de app en die vertelt je of het een ‘vruchtbare dag’ is of niet.

Fertility Friend

Met deze app houd jij je ovulatie bij door middel van temperatuur, afscheiding en symptomen – en die gegevens bekijk je overzichtelijk met grafieken. Fertility Friend bestaat al een ruime tijd en wordt daardoor ook als één van de betrouwbaarste gezien.

Hoe werkt je cyclus?

Kan je wel een opfrisser gebruiken wat betreft je cyclus? No worries, we leggen het kort voor je uit. Je menstruatiecyclus start officieel op de eerste dag van je menstruatie. De meest vruchtbare periode is rondom je ovulatie of eisprong. Die vindt één keer per cyclus plaats. Als je cyclus 28 dagen is, kun je de eisprong op de veertiende dag verwachten. Dan is je eitje rijp en springt ‘ie als het ware in het diepe, a.k.a. de eisprong.

Wil je zwanger worden, dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw menstruatiecyclus (die uiteraard korter of langer kan duren dan gemiddeld). Zo kun je precies berekenen wanneer je ovulatie plaatsvindt en wanneer je kansen het grootst zijn.

Even geduld

Maar ook als je ‘op het juiste moment’ seks hebt, is dat geen garantie om zwanger te worden. Houd in je achterhoofd dat het echt een poosje kan duren voordat het lukt. Ben je bijvoorbeeld net pas gestopt met de pil of een andere vorm van anticonceptie? Dan kost het tijd voordat je regelmatige cyclus, en dus ook je menstruatie, weer op gang komt. Dit kan variëren van een paar maanden tot zelfs een jaar.

