‘Ik zat in bad, gewoon in bad, een beetje met het sop te klieren.’ Flauw, we weten het. Maar wist jij dat lekker in het schuim gaan zitten ook nog eens heel goed kan zijn voor je nachtrust?

Het zou je namelijk helpen om beter in slaap te vallen, zo wijst een studie van de Universiteit van Texas uit. Maar zomaar op elk gewenst moment in bad stappen? Nee, nee, zo werkt het niet. Tenminste, als je de ultieme nachtrust wil bereiken dan.

Warm, warmer, warmst

Hierbij werd gekeken naar wel 5322 onderzoeken waarbij de link tussen badderen en kwalitatieve slaap onder de loep werd genomen. En wat blijkt: om lekker naar dromenland te gaan moet de temperatuur van je water behoorlijk heet zijn. Om precies te zijn tussen de 40 en 42.8 graden.

Precies op tijd

Maar ook de tijd waarop je in je (loeihete) bad stapt is belangrijk. Ideaal is om 90 minuten voordat je naar bed gaat nog even te soppen. De winst? Wel 10 minuten eerder slapen dan dat je dat niet zou doen. Je biologische ritme wordt hier namelijk net iets beter door, waardoor jij niet langer schaapjes hoeft te tellen. Je weet waar je ons vanavond kan vinden.

Bron: Libelle | Beeld: iStock