Hoe kun je nu beter jullie vriendschap aan de wereld laten zien, dan met matching tattoo’s? Als je er al een tijdje aan zit te denken om samen met je beste vriendin een tattoo te nemen, maar geen inspiratie hebt: hier een dosis inspiratie.

Vlinders

Deze mooie vlinders zijn niet alleen heel schattig, je kan ze ook zo eigen maken als je wilt. Zo kan je zelf kiezen welke vlinder je zou willen, welke kleur hij heeft en hoe groot hij is. Ook is hij niet meteen te herkennen als een matchende tattoo, dus mocht er ooit iets mis gaan in jullie vriendschap (gaan we niet vanuit natuurlijk) zal niemand weten dat het ooit een matching tattoo was.

View this post on Instagram A post shared by Aliyah Jordan (@alijtattoo_)

Hand in hand

Deze tattoo is perfect om jullie vriendschap op een super schattige manier te showen. Ook hier kun je hem toch nog een beetje eigen maken door bijvoorbeeld de nagels een mooie kleur te geven.

View this post on Instagram A post shared by Viktoria Vitez (@viktoria.vitez)

In mijn hart

Het symbool van de liefde is natuurlijk het hart. Deze is dan ook super leuk om als matchende tattoo te gebruiken. Zeker als je van simpele tattoo’s houdt is dit een super leuk idee.

View this post on Instagram A post shared by Jin (@d34r__)

Zon en maan

Natuurlijk kunnen jij en je beste vriendin erg verschillen maar toch een geweldige vriendschap hebben. Een tattoo met twee tegenovergestelde symbolen is dan ook een super schattige manier om jullie vriendschap te weergeven.

View this post on Instagram A post shared by Scar H Tatuajes (@scarh.tattoo)

Series

Als jij en je beste vriendin het liefst samen op de bank Netflixen is een tattoo gebaseerd op jullie favoriete serie heel leuk. Bijvoorbeeld deze matching tattoo’s van Grey’s Anatomy besties Meredith en Christina.

View this post on Instagram A post shared by Small Tattoos ➰ (@inkster)

Bloemetje

Als je toch liever een tattoo hebt die niet te veel lijkt op een matching tattoo, is het nemen van dezelfde tattoo een goede manier toch te matchen op een onopvallende manier. Neem dan bijvoorbeeld een tattoo van dezelfde bloem.

View this post on Instagram A post shared by 🍒 SWEET SPOT TATTOO 🍒 (@sweetspottattoo)

Bron: Vriendin | Beeld: Getty