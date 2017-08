Beste work-out ooit: hier kun je dansen met alpaca’s

De tijd dat het bij een rondje hardlopen met de hond bleef, is voorbij. Tegenwoordig zien we steeds gekkere manieren om te sporten met dieren. Wat dacht je van yoga tussen de geiten of hiphoppen met alpaca’s? Wait, what?

Ja, je leest het goed. Je kunt je nu in het zweet werken in het gezelschap van echte alpaca’s. Op 313 Farms – een boerderij in het zuiden van Canada – wonen negen kameelachtigen die graag met je willen sporten. Van pilates tot hiphop en ballet, het kan allemaal in gezelschap van Iggy, Benny, en Pistol. Er is zelfs een ‘mommy-and-me’-groep waar je je kleine mee naartoe kunt nemen om hem kennis te laten maken met bewegen op muziek. Alle lessen duren 45 minuten, met daarna een kwartier durende alpaca-meet & greet- zodat je nog even een selfie met je favo sportmaatje kan maken.

Zoek je het dichter bij huis? Dansen met alpaca’s kan – naar ons weten – in Nederland nog niet, maar je kunt wél met de beesten wandelen. Dat is mogelijk op twee plekken: het AlpacaOord in Drenthe en de Alpacahoeve in Vught. Zo’n wandeltocht zou perfect werken tegen stress, want de alpaca’s spiegelen jouw gedrag en lopen niet met je mee als je gespannen bent.

Bron AlpacaZone Dance & Fitness | Beeld Sanoma Beeldbank