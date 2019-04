Zittend beroep? Zoveel zou je moeten bewegen om het te compenseren

Heb je een zittend beroep? Grote kans dat je maar weinig van je plek komt. Ja, om even koffie te halen en naar de wc te gaan misschien. Een nieuwe studie wijst uit hoeveel je zou moeten bewegen om deze minimale beweging te compenseren.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Journal of the American Collega of Cardiology. Daarbij werd gekeken naar hoeveel minuten je per dag even een ommetje zou moeten maken om de gezondheidsrisico’s te beperken. Wel 149.077 mannen en vrouwen moesten hiervoor een vragenlijst invullen over hun fysieke activiteit van de afgelopen 8 tot 9 jaar.

Groter risico

Best confronterend, deze enquête. Want wat bleek: de ondervraagden die zes uur of meer op een dag niet van hun stoel kwamen en daarnaast ook minder dan 150 minuten per week beweging kregen, hadden een hoger risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat terwijl bij mensen die 150 tot 200 minuten per week sporten, de kans juist verlaagd werd. Met 300 minuten beweging per week waren de gevaren zelfs helemaal weg. De oplossing? Toch echt meer sporten of op zijn minst vaker een blokje om maken. Probeer elke dag even erop uit te gaan, met 45 minuten per dag compenseer je al jouw zittende beroep. Heb je meteen een frisse neus gehaald: win-win toch?

Bron: HLN | Beeld: iStock