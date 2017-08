Goed nieuws: prosecco vermindert stress en boost je humeur

Ontkurk jij het liefst om wat voor reden dan ook (iedere reden is er immers één) een fles prosecco? Dan hebben we goed nieuws voor je, want een glaasje bubbels zou een voordelige invloed hebben op zowel je stressniveau als je humeur.

Als je van plan bent om nu meteen een fles prosecco erbij te pakken en die tot de laatste druppel op te drinken, moeten we je helaas teleurstellen. Onderzoekers pleiten dat prosecco best gezond kan zijn, maar met mate.

Volgens The University of Reading zouden één tot drie glazen prosecco per week goed zijn voor je geheugen. Daarnaast bevat de drank antioxidanten die goed zijn voor je bloedstroom, net als rode wijn. Ook je huid zou er baat bij hebben; prosecco zou veroudering tegen kunnen gaan.

Partytime

Als je dacht dat daar alles mee gezegd was, heb je het mis. Omdat prosecco vaak gepaard gaat met een feestje, zou het zingen en dansen (dat daar weer mee gepaard gaat) je glas prosecco nog beter maken. Zingen zorgt voor een lager stressniveau, doordat de aanmaak van cortisol wordt onderdrukt – zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Zingen zou goed zijn voor de bloedcirculatie (net als prosecco), voor een betere concentratie zorgen én vrolijker maken. Cheers!

Bron Marie Claire UK | Beeld iStock