Bewezen: vrouwen slapen beter met hun viervoeter dan eigen bedpartner

Slaap jij het liefst met je trouwe viervoeter in bed, maar vind je bedpartner dat niet óke? We got you! Onderzoek toont namelijk aan dat vrouwen beter slapen met hun huisdier dan hun eigen bedpartner! Dat is nog eens goede munitie 😉

De volgende keer heb jij dus je excuus klaarliggen: ‘Move over schat, de hond moet erbij!’

Minder storen

Vergeet dat het misschien een tikje onhygiënisch is, want die trouwe viervoeter mag vanaf vanavond gewoon bij je in bed slapen. Onderzoek toont namelijk aan dat je beter slaapt met je viervoeter dan je eigen bedpartner. Hoe dat komt? “In vergelijking met onze bedpartners, blijken honden de slaap minder te verstoren”, aldus de onderzoekers. Want je herkent het vast wel: je ligt eindelijk na een lange werkdag in bed. En net wanneer jij weg doezelt, begint die partner van je te snurken of aan de dekens te sjorren. Argh, daar gaat je nachtrust. Maar dat is vanaf nu verleden tijd!

Waarschuwen

Het feit dat je beter slaapt kan ook te maken hebben met de comfort en het gevoel van veiligheid. Je hond heeft namelijk een ontzettend goed reuk- en gehoorvermogen en kan jou dan ook waarschuwen voor mogelijke bedreigingen. Dat bewijst maar dat honden meer beschermend zijn dan mannen. Dus, als je midden in de nacht een mysterieus geluid hoort, zal je hond de indringer dapper confronteren terwijl je partner onder de lakens kruipt.

