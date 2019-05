Bewezen: vrouwen snurken net zoveel als mannen

Dit herken je vast wel: je probeert in slaap te vallen, maar je lief houdt je wakker met zijn gezaag. Voordat je hem bruut uit zijn slaap haalt moet je hier even bij stilstaan: jij doet waarschijnlijk precies hetzelfde. Uit onderzoek blijkt namelijk dat – in tegendeel tot wat we vaak denken – vrouwen op het gebied van snurken net zo erg zijn als mannen.

Voor het onderzoek dat verscheen in Sleep Clinic Journal werd aan 675 vrouwen en 1.238 mannen gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarbij ze een score moesten geven op de intensiteit van hun snurkgedrag. Vervolgens werd tijdens hun slaap het volume van hun gesnurk gemeten. De resultaten hieruit werden in drie groepen opgedeeld: mild (tussen de 40 en 45 decibel), gemiddeld (tussen de 45 en 55 decibel), hevig (tussen de 55 en 60 decibel) en zeer hevig (harder dan 60 decibel).Wat blijkt? De deelnemende vrouwen snurken minstens even luid als de mannen.

‘Dit toont aan dat vrouwen en mannen exact even luid snurken, maar dat vrouwen dat minder vaak van zichzelf door hebben. Ze beseffen duidelijk ook half niet zo vaak van zichzelf dat ze überhaupt snurken,’ aldus Nimrod Maimon, co-auteur van de studie en professor aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev.

Tijd dus om te accepteren dat we zelf ook heel wat bossen om laten gaan in ons slaap. Niets om je voor te schamen!

Bron: Sleep Clinic Journal | Beeld: iStock