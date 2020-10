Dit deed Beyoncé iédere dag 5 minuten tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown kwam ook het hysterisch drukke leven van Beyoncé piepend en krakend abrupt tot stilstand. ‘Ik heb nog nooit zo lang stilgestaan in mijn leven als dit jaar’, zegt de wereldster in een nieuwe video. ‘Wat doe je als je nergens naartoe hoeft?’

Queen Bee wist het wel: club bad! Ze besloot bij wijze van selfcare iedere dag minstens vijf minuten in bad te gaan. Vijf minuten lang marineren tussen de zeepbellen totdat dochter Blue Ivy haar koppie om de badkamerdeur stak.

Goed voor je gezondheid

Dat badderen is trouwens helemaal geen gek idee van Bee. Uit onderzoek blijkt dat een bad niet alleen lekker opfrist en ontspant, maar ook goed is voor je gezondheid. Als je nog een reden nodig hebt voor een baddersessie: hier zijn ze.

Hart

Herhaaldelijk blootstaan aan milde warmte kan een positief effect geven op het hart- en vaatstelsel. Dat ontdekten onderzoekers van het Maastricht UMC+. Ze zagen onder meer dat de bloeddruk van badderaars significant afnam (wat ook de reden is waarom je soms een beetje duizelig kunt worden als je in een loeiheet bad ligt).

Ademen

Door het warme water ga je sneller ademhalen en neem je meer zuurstof op. Ook fijn als je verkouden bent: het stoom ontstopt ook je neus en luchtwegen.

Immuunsysteem

Een bad kan verkoudheidsklachten verlichten. Uit onderzoek blijkt ook dat een verhoogde lichaamstemperatuur bepaalde immuuncellen aan het werk zet.

Zenuwstelsel

Je onderdompelen in het warme water kan pijn en ontstekingen verminderen en daarnaast het zenuwstelsel kalmeren. De perfecte remedie als je gestrest bent.

Ben je de gelukkige eigenaar van een bad en heb je dit weekend tijd over? Twijfel niet: kaarsjes aan, een goed boek of een glas wijn binnen handbereik en duik dat bad in. Beyoncé approves.

Beeld: Brunopress