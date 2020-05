BH-loos de quarantaine door? Dat doet dít met je borsten

Dat we al maanden niet in vol ornaat naar kantoor hoeven en in ons kloffie rechtstreeks vanuit ons bed op de bank kunnen ploffen voor weer een dag thuiswerken, heeft zo z’n voordelen. Zoals je bh lekker in de kast laten liggen en geen prikkende beugels en te strakke bandjes in en aan je lijf. Niemand die het ziet, dus wat zou het? BH-loos leven = life. Maar wat doet dat eigenlijk met je borsten, zo’n lange periode ‘de boel’ lekker vrij laten hangen?

BH-loos de quarantaine door

Je zou misschien denken dat door de weinige ondersteuning en het gehang je borsten juist slapper worden als je geen bh draagt. Maar niets is minder waar, ondervond de Franse onderzoeker Jean-Denis Rouillon. Je zou er zelfs mooiere borsten van krijgen.

Natuurlijk borstlift?

Rouillon onderzocht jarenlang de borsten van ruim driehonderd vrouwen en kwam tot een bijzonder aangename conclusie. Volgens hem zou de tepel jaarlijks gemiddeld 7 millimeter worden gelift wanneer een vrouw bh-loos door het leven gaat. In andere woorden: het niet dragen van je bh geeft je als het ware een borstlift. Te mooi om waar te zijn? Misschien. De onderzoeker heeft aangegeven dat er wel meer onderzoek nodig is naar dit gegeven om echt met harde conclusies te kunnen komen. Maar bij de tot nu toe vergaarde resultaten heeft hij een plausibele theorie.

Hang in there!

De Fransman meent dat het dragen van een bh de natuurlijke groei van het borstweefsel tegenhoudt, het weefsel dat je borsten sterk maakt en ondersteunt. Wanneer je borsten los hangen, wordt de groei van dit ondersteunende weefsel bevordert. Als je zelf met een bh al je eigen borsten ondersteunt, schijnt je lichaam dit weefsel minder aan te hoeven maken. Met als resultaat dat je borsten slapper worden en juist gaan hangen. De zin ‘hang in there tijdens de quarantaine’ krijgt voor ons nu ineens een dubbele betekenis, maar dat terzijde 😉

Meer voordelen

Het niet dragen van een bh zou je huid ook nog eens een fijne oppepper geven. De huid op en rondom je borsten zou namelijk zachter aan gaan voelen als je bh-loos door het leven zwiert. Daarbij gaven de onderzochte vrouwen aan minder last te hebben van rugpijn wanneer ze geen bh droegen. Ook verbeterde hun ademhaling.

Kleine kanttekening

Volgens Jean-Denis heeft echter niet iedere vrouw baat bij een bh-loos leven. Vrouwen met een grote cupmaat of overgevoelige borsten zou wat extra ondersteuning tijdens een drukke dag namelijk wel ten goede komen. Maar hé, zo nu en dan je borsten even de ruimte te geven kan dus zeker geen kwaad.