Bootylicious: dít zijn de vijf verschillende soorten billen

Soms lijkt het wel alsof het niet uitmaakt hoeveel squats je doet in de sportschool. De billen van je vriendin zijn ronder, en zij gaat helemaal niet naar de sportschool. Zucht. Maar elk lichaam is anders en deze verschillen zijn heel normaal. Om die verschillen in kaart te brengen, verdeelde een plastische chirurg billen in vijf verschillende categorieën. Welke booty heb jij?

Factoren

Volgens plastisch chirurg Matthew Schulman, heeft de vorm van je billen te makken met drie factoren. Namelijk de plek van je heupen en bekken, de grootte van je spieren en de manier waarop deze zich hechten aan je dijbeen. Daaruit heeft hij de vijf meestvoorkomende bilsoorten voor je op een rijtje gezet. En remember, alle booty’s zijn mooi!

1. Rond

Heb jij ronde billen? Dan heb je brede heupen en veel volume in je billen. Het gewicht is goed verdeeld waardoor de lijn vanaf je heupen tot aan je bekken in een boog naar buiten loopt. De typische Kim Kardashian billen!

2. Vierkant

Als je een vierkante bilvorm hebt dan lopen je heupen en dijen in een rechte lijn. Vaak komt dit voor bij atletische vrouwen. Leuke tip: low-rise jeans zijn perfect voor jouw bilvorm!

3. V-vorm

Vaak hebben vrouwen met een driehoekig figuur, brede schouders en smalle heupen, ook dat de billen in een V-vorm lopen. Bij vrouwen met deze bilvorm loopt de lijn van je heupen en naar je bekken naar binnen.

4. A-vorm

Het tegenovergestelde van de V-vorm is de A-vorm. Vrouwen met een peervormig lichaam, smalle schouders en brede heupen, hebben vaak A-vorm billen. Bij deze bilvorm worden de billen breder onder de heupen.

5. Omgekeerd hartje

Deze bilvorm lijkt heel erg op de ronde bilvorm, maar meer toch net iets meer volume in het onderste gedeelte van de heup. Ze hangen dus iets meer naar beneden, waardoor het lijkt op een omgekeerd hartje.

